Découvrez l’offre Samsung sur le Samsung Galaxy Z Fold 5

Pour les personnes en quête d'un nouveau smartphone aux fonctionnalités innovantes, très design, capable de vous accompagner tout au long de la journée, le Samsung Galaxy Z Fold 5 est fait pour vous. En ce moment, avec l'achat de cet appareil, vous disposez d'une coque Lacoste offerte et des écouteurs Galaxy Buds2 Pro d'une valeur de 229 €.

Samsung Galaxy Z Fold 5 : un design amélioré, des fonctionnalités surprenantes, à retrouver chez Samsung

Le Samsung Galaxy Z Fold 5, c'est l'assurance de profiter d'une pléthore d'avantages. D'abord son design pliant innovant, plus léger, à peine 253 g, fin, en partie dû à son système de charnière en forme de goutte d'eau. Cela rend le téléphone plus maniable, il se tiendra bien dans votre main. Solide, ce smartphone est aussi résistant à l'eau. Vous pouvez même l'utiliser dans votre bain sans craindre de le mouiller, étant certifié IPX8.

Ensuite, de petit format et compact, il se glisse sans difficulté dans votre poche et vous le sentirez moins. Côté praticité, il dispose de deux écrans lumineux Amoled, la taille (diagonale) est de 7,6 pouces, et pour l'écran extérieur de 6,2 pouces. Il est fourni avec un câble USB-C et un outil d'éjection pour votre carte SIM.

Enfin, côté performances, il impressionne par son puissant processeur Snapdragon 8 Gen 2, ses 8 cœurs et sa capacité de stockage de 1 To. Il deviendra votre allié pour travailler, vous divertir, jouer à vos jeux préférés en profitant de graphismes de qualité.

Samsung Galaxy Z Fold 5 à 1 729 € au lieu de 2 279 € avec la reprise de votre ancien appareil Z Fold 4, chez Samsung

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 est aussi doué pour prendre des photos, réaliser des vidéos et créer du contenu de qualité. Son écran affiche une bonne résolution de 2 176 × 1 812 pixels, et un taux de rafraîchissement optimal de 120 Hz. Vous pouvez utiliser votre smartphone en plein soleil, les images demeurent impeccables, éclatantes ; aucune ombre au tableau, la luminosité étant très importante.

Prenez de superbes photos comme un pro grâce à votre Samsung Galaxy Z Fold 5. Cela est dû à son téléobjectif de 10 MP avec son zoom ×3, son ultra grand-angle de 12 MP et son optique principale de 50 MP. De jour comme de nuit, les photos sont magnifiques. Chaque détail compte, soyez sûr de tous les capturer et d'apprécier le rendu final.

Au niveau de la batterie, elle vous promet également une bonne puissance. Vous pouvez écouter votre musique, jouer à vos jeux, regarder vos vidéos pendant des heures.

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 est fourni avec un S pen, intégré dans une coque compacte, pour vous permettre d'effectuer les tâches quotidiennes sur votre smartphone avec plus de fluidité. Par exemple, mettre en pause votre musique ou vidéo, réussir vos photos en un clic, gérer l'ensemble des fonctionnalités de votre appareil.

Les plus :

Appareil de qualité premium doté d'une bonne capacité de stockage et d'un design innovant.

Simple à manier, il est aussi doué pour réaliser des photos dignes d'un pro.

Vous pouvez travailler ou jouer grâce à son écran lumineux, confortable pour les yeux.

Il dispose d'une protection contre l'immersion : résistance à l'eau garantie.

Bon à savoir : avec la reprise de votre ancien appareil, vous économisez sur l'achat de votre prochain Samsung Galaxy Z Fold 5.

En ce moment pour tout achat d'un Galaxy Z Fold 5, Samsung vous offre une magnifique coque Lacoste pour protéger votre téléphone avec style. Mais ce n'est pas tout, Samsung vous offre également la dernière paire d'écouteurs sans fil de la marque : les Galaxy Buds 2 Pro d'une valeur de 229 € ! Et avec le code MYPHONE bénéficiez de 200 € de remise immédiate !

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 est un choix idéal pour les personnes en quête d'un appareil à la pointe de la technologie, facile à manier et capable de tenir longtemps.