Top 5 des tables basses les plus tendance pour votre salon !

Laissez l'inspiration vous emporter pour compléter votre déco d'intérieur avec ces cinq tables basses tendance. Rendez-vous chez Cdiscount, des tables basses pour une déco contemporaine vous y attendent.

Transformez votre salon avec style avec des tables basses tendance

Vous souhaitez ajouter une touche de modernité, de sophistication dans votre pièce à vivre ? Rien de plus simple, sur Cdiscount, retrouvez des tables basses modernes aux multiples designs pour satisfaire tous les styles. Des tables basses rectangulaires, trapézoïdales, illuminées LED, industrielles, au décor bois, etc.

Notre sélection de cinq tables basses pour votre salon

Misez sans plus tarder sur le design et la praticité avec ces cinq tables basses de salon en vente chez Cdiscount.

XIO-table basse au design moderne à 127,99 €

La table basse Xio, avec ses 95 × 60 × 31 cm (L×P×H) est un mobilier polyvalent alliant design et fonctionnalité. Grâce à ses 4 tiroirs et compartiments de rangement, cette table offre une solution idéale pour organiser comme ranger vos objets essentiels : livres, tasses à thé, verres à vin, etc.

Son design épuré, rectangulaire, sa finition brillante, son coloris blanc allient à la perfection le côté classique et moderne, un point positif, car elle s'adaptera à différents styles de décor. De plus, cette table d'appoint est faite pour durer longtemps et résister à l'usure quotidienne, car elle est fabriquée à partir de matériaux durables, comme le panneau de bois MDF.

Table basse à haute brillance à 126,95 €

Craquez pour cette superbe table basse trapézoïdale de 70 × 70 × 37 cm, à haute brillance, de placage marbre blanc, offrant un visuel unique. Son design épuré, aux frontières de l'exquis, saura illuminer votre intérieur par sa simplicité. Côté praticité, il existe des espaces de rangement intégrés : deux tiroirs pour y stocker par exemple vos livres, télécommandes et autres objets. Le design, avec la finition en marbre, confère à cette table une ambiance des plus élégantes. Elle est très facile à nettoyer, un chiffon humide suffit pour la faire briller. Le petit plus : sa stabilité et sa robustesse. Cette table basse est fabriquée à partir de MDF, un matériau très utilisé dans l'industrie du mobilier. Transformez votre pièce à vivre en un espace digne d'un magazine grâce à ce mobilier apprécié pour son design unique.

Homavo table basse salon, 120 cm à 59,99 €

Pour apporter un style industriel à votre décor, la table basse Homavo est le mobilier idéal. Cette table comprend de bonnes dimensions, c'est parfait pour y déposer vos effets personnels : ordinateurs, assiettes, livres, pot de fleurs... Le plateau supérieur fait 120 × 60 × 47 cm, pour le plateau inférieur ouvert, c'est 80 × 60 × 160 cm. Pratique, solide, stable, facile à nettoyer, cette table basse a tout pour plaire. De plus, elle dispose de patins réglables, utiles pour protéger votre sol des rayures.

Table basse illuminée LED, à 199 €

La table basse illuminée LED et laquée est une pièce moderne offrant une expérience visuelle unique. Elle offre des dimensions satisfaisantes avec ses 120 × 40 × 64 cm pour y déposer vos effets personnels. Laissez-vous séduire par son design, ses détails harmonieux, son éclairage LED faisant tout son effet le soir venu devant la TV. Cette table s'illumine pour créer une atmosphère unique, très reposante. Les deux côtés du meuble sont laqués blanc, et le dessus est en verre trempé noir pour encore plus de style. Cette table basse trouvera facilement une place chez vous.

Table basse Amos avec plateau relevable L 110 cm décor bois et blanc à 89,99 €

La table basse Amos très design se distingue par son plateau relevable pratique à la fois pour manger ou travailler. Cette table astucieuse, au coloris blanc s'agissant du plateau et bois pour le reste, s'adaptera aisément à tous types d'intérieur. Vous disposez en sus de plusieurs espaces de rangement pour plus de praticité. Robuste, utile, dotée d'une belle finition, cette table aux dimensions de 110 × 60 × 45 cm, saura trouver grâce à vos yeux.

En quête d'une table basse au design minimaliste, moderne ou industrielle ? Laissez-vous séduire par une de ces cinq tables basses tendance disponibles sur Cdiscount.