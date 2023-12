Faites plaisir à une femme de votre vie chez Sephora  !

Les coffrets cadeaux comportant des parfums, produits cosmétiques, soins et autres feront toujours un beau cadeau. Chez Sephora, découvrez des milliers de produits pour faire plaisir à coup sûr.

Sephora : des coffrets cadeaux pour être irrésistible

Pour faire plaisir à une femme, un parfum répondant à ses goûts peut être le cadeau idéal. Les produits de mise en beauté feront aussi leur effet. Dans la boutique Sephora, craquez pour les différents coffrets cadeaux proposés pour se sentir bien.

Découvrez tous les coffrets parfums ici

Plein de surprises à découvrir dans les coffrets cadeaux chez Sephora

Des produits de marque comme Givenchy, Guerlain, Lancôme, Clarins et les autres sont à découvrir dans des coffrets cadeaux chez Sephora.

Irresistible Givenchy coffret eau de parfum à 81,75 €

Dans ce coffret cadeau Irresistible Givenchy, retrouvez une eau de parfum de 50 ml, une lotion hydratante pour le corps de 75 ml et également un mini rouge à lèvres de 1,5 g Rose Perfecto pour sublimer vos lèvres. Choisir cette eau de parfum, c'est profiter d'une fragrance fraîche, enivrante, rayonnante tout au long de la journée. Ce parfum allie à la perfection la douceur, l'aspect floral tout en reflétant une certaine audace. Appliquez-le délicatement et laissez-vous transporter par ses accords originaux.

Commandez-le ici

La Vie Est Belle coffret Noël eau de parfum à 81,75 €

Le coffret Noël La Vie Est Belle peut-être une excellente idée cadeau ! À l'intérieur se trouve une superbe eau de parfum de 50 ml. Elle est aussi disponible en format poche de 10 ml. Celle-ci est appréciée pour son mélange envoûtant de notes fruitées, florales et gourmandes. Ce parfum est délicat et raffiné. Vous y découvrirez aussi un mini mascara hypnose de 2 ml pour sublimer le regard.

Le coffret en lui-même est élégant, les produits sont très bien présentés, cela donne envie de les tester au plus vite.

Commandez-le ici

La Petite Robe Noire coffret eau de parfum à 86,25 €

Ce coffret La Petite Robe Noire au design festif, scintillant, met en vedette une magnifique eau de parfum de 50 ml. Elle est également disponible au format poche de 5 ml à glisser discrètement dans votre sac. Craquez pour cette fragrance aux notes sucrées, fruitées, un mélange à la fois délicieux et séduisant. Ce parfum deviendra vite votre signature olfactive préférée, il ne vous quittera plus. La boîte comporte également un lait corporel de 75 ml très doux, velouté et agréable au toucher, à appliquer sur la peau sans modération.

Commandez-le ici

Offrez un magnifique coffret cadeau à une femme, offrez-lui le sourire. Prenez les choses en main, rendez-vous chez Sephora trouver le coffret idéal.