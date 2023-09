Fin des trottinettes électriques en libre-service à Paris : Offrez-vous la vôtre !

Découvrez l'une des meilleures trottinettes électriques à petit prix actuellement en réduction.

La trottinette polyvalente parfaite pour les déplacements urbains

Si les trottinettes actuelles peuvent s'adapter à des terrains différents, la marque Xiaomi tient à concevoir des modèles taillés pour la ville. Avec une autonomie de 20 kilomètres environ, la Mi Scooter Electric Essential correspond bien aux besoins de personnes réalisant de petits trajets quotidiens.

Le modèle Mi Scooter Electric Essential utilise des pneus de 8,5", une taille offrant un bon compromis entre le confort de conduite et la manœuvrabilité. Avec elles, votre trottinette électrique conserve la réactivité nécessaire à une conduite urbaine sûre et sereine. Mais elle encaisse également bien les chocs de la route, prévenant une fatigue trop importante lors de vos déplacements.

Xiaomi l'a dotée de fonctionnalités supplémentaires. La Mi Essential intègre un cadenas vous permettant de la verrouiller et de vous protéger contre les vols. Pliable et légère (12 kilos), elle se veut facile à emporter dans les transports en commun. Son panneau de contrôle comprend toutes les informations utiles durant votre trajet. Compatible Bluetooth, elle peut même se connecter à votre smartphone et vous indiquer les codes d'erreur qu'elle a détectés.

Une trottinette électrique à moins de 300 €

En temps normal, le site français propose la Xiaomi Mi Scooter Electric Essential à 384,82 €. En ce moment, ce modèle profite d'une remise de plus de 80 € et tombe en dessous des 300 €.

Cdiscount assure une livraison gratuite de votre nouvelle trottinette. L'enseigne vous donne toujours la possibilité de régler votre commande en plusieurs fois. La Xiaomi Essential vous coûtera seulement 76,59 € pendant 4 mois.

Commander la trottinette électrique Xiaomi

Gagnez du temps par rapport à la marche vers votre lieu de travail ou adoptez une conduite plus écologique qu'avec votre voiture.