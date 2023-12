Gérez votre entreprise et votre développement commercial facilement avec le CRM HubSpot… entièrement gratuit  !

Bien plus qu'un simple inventaire de contacts, le logiciel CRM gratuit d'HubSpot est un concentré de fonctionnalités au service de votre croissance !

Pourquoi choisir le CRM HubSpot ?

Au cœur de ce CRM facile à prendre en main, retrouvez des fonctionnalités de gestion s'adaptant parfaitement à votre entreprise et à vos collaborateurs.

Une gestion des contacts, prospects et clients optimisée

Si vous recherchez une solution sur mesure pour gérer efficacement vos listes de clients, l'évolution de vos prospects dans le parcours d'achat, et effectuer des actions en conséquence, HubSpot est fait pour vous. Une fois vos contacts importés, soyez informé en temps réel de leur comportement. Le CRM HubSpot embarque des outils d'automatisation pour prospecter et diffuser un contenu adapté. Ce sont des emails personnalisés, des réponses de chat en direct ou des newsletters adaptées à leur cible. Gagnez un temps précieux, et soyez certain d'avoir le bon message, au bon moment, pour la bonne personne !

Une centralisation accessible à tous

C'est là la grande force du CRM : en connectant tous vos collaborateurs au logiciel, ces derniers pourront avoir accès aux données les plus importantes en fonction de leur corps de métier. Un responsable commercial pourra, par exemple, consulter le suivi des transactions et gérer en direct le pipeline de vente. Un responsable marketing sera, quant à lui, plus intéressé par le logiciel marketing HubSpot avec des outils de création de campagnes publicitaires, le suivi du comportement des leads sur le site web de l'entreprise ou encore le générateur de formulaires personnalisés. Vous l'aurez compris, HubSpot est multitâche, et convient à tous les collaborateurs de votre entreprise.

Une interface intuitive et agréable

Avec le CRM HubSpot, fini le tableur illisible et les autres outils de gestion chronophages ! Découvrez un logiciel au design pensé pour l'efficacité, dont les boutons et onglets sont très facilement identifiables. Avec son tableau de bord global reprenant l'essentiel des informations à l'aide de graphiques, courbes, calendriers et autres widgets intuitifs, ce CRM sera le rendez-vous de toute l'équipe pour un travail où la communication et la productivité sont les maîtres-mots. Et puisqu'il est facile à prendre en main, HubSpot ne nécessite pas de formation longue et indigeste pour vos collaborateurs ! Cliquez, explorez, notez, créez en toute simplicité pour des résultats à la hauteur de vos attentes.

Des services à la carte

Votre entreprise évolue et grandit à vitesse grand V ? Félicitations ! L'aventure de votre entreprise doit avoir des outils de gestion à sa hauteur. C'est pourquoi le CRM HubSpot s'adapte à votre croissance et vous permet de choisir des fonctions supplémentaires pour répondre à tous vos besoins. Des forfaits sur mesure, calculés en fonction des options choisies, sont disponibles pour un maximum de flexibilité. Payez seulement pour ce dont vous avez besoin !

Choisissez le CRM HubSpot pour booster votre entreprise

CRM HubSpot : Combien ça coûte ?

Zéro. Oui, vous avez bien lu. Le CRM est entièrement gratuit. Le nombre de contacts (leads, prospects, clients) n'est pas limité... Vous pouvez importer jusqu'à 1 millions de contacts : pour développer vos ventes de façon spectaculaire sans investir dans un logiciel de gestion.

Pour 0 €, connectez vos équipes entre elles, développez votre stratégie marketing, suivez précisément le comportement de vos prospects pour leur proposer des solutions adaptées, accédez à des modèles de devis, de campagnes e-mailing, de contenus publicitaires et bien d'autres encore... Avec le CRM HubSpot, vous allez pouvoir vous concentrer sur le cœur de votre entreprise pour la faire grandir et exploser tous vos objectifs !

Découvrez le logiciel de marketing HubSpot

Un logiciel de gestion et d'automatisation performant, fluide, intuitif et entièrement gratuit, c'est possible avec le CRM HubSpot. Centralisez les actions de vos collaborateurs, suivez toute l'activité commerciale de votre entreprise et atteignez de nouveaux sommets avec HubSpot !