Immortalisez vos vacances en famille avec le pack hybride Panasonic

Vous avez peut-être déjà prévu vos lunettes de soleil ou votre serviette de plage. Mais avez-vous ce qu'il faut pour ramener des souvenirs de votre futur séjour ?

Les appareils photo hybrides comprennent tout ce qu'il faut pour immortaliser chaque moment auprès de vos proches. Chez Fnac, un pack comprenant notamment le Lumix S5 et deux objectifs fait l'objet d'une belle remise. Ne perdez pas de temps pour le découvrir : il faut passer commande très vite pour espérer le recevoir avant votre départ.

Le Lumix S5, un appareil photo hybride compact avec vidéo 4K

En tant que modèle hybride, Panasonic a mis au point une solution compacte, mais comprenant tout ce qu'il faut pour réaliser de superbes clichés. Par rapport à l'ancien Lumix S1, l'appareil est 30% plus léger. Son boîtier est réalisé dans un alliage de magnésium résistant aux éclaboussures, à la poussière et même au gel. Cette robustesse est importante pour les personnes réalisant des photos durant leurs vacances.

À l'intérieur, le capteur CMOS plein format et ses 24,2 mégapixels autorise des clichés riches en détails. La technologie double ISO le rend plus polyvalent, allant jusqu'à 204 000 ISO et s'adaptant même à des situations de très basse lumière. Les soirées au feu de camp ne lui résisteront pas. Son écran LCD est orientable et tactile : amateurs de selfie ou de prises de vue dans des environnements complexes, cette fonctionnalité est pour vous.

La fonction remarquable du Panasonic Lumix S5 reste sa vidéo 4K. Capable de monter à 60 images par seconde (une haute fréquence pour un boîtier hybride), l'appareil peut réaliser des films d'excellente facture à chaque instant de vos voyages. Il complète sa gamme avec des fonctions TimeLapse et Stop Motion. Certains modes d'enregistrement sont même destinés aux professionnels. En plus du traditionnel format JPEG, il peut aussi enregistrer au format RAW.

Vous avez désormais toutes les informations importantes concernant l'appareil photo hybride de Panasonic. Place au bon plan dont il fait l'objet chez Fnac.

Habituellement cédé à 2 299 € sur le site marchand français, il est actuellement disponible à 1 799 €. Cela représente 500 € de remise immédiate, soit 22% du prix conseillé pour ce pack. Beaucoup plus abordable, il comprend un objectif S 20-60 mm, un second objectif S 50 mm et une batterie de rechange.

Vous pourrez régler votre nouvel achat en 3 ou 4 fois auprès de la Fnac. L'enseigne vous donne accès à différentes options de livraison, la livraison standard vous étant offerte. Vous pourrez aussi choisir de retirer directement votre achat au magasin Fnac le plus proche de chez vous.

Avant de passer commande, renseignez-vous sur la carte Fnac+ : elle vous fera profiter d'une livraison gratuite toute l'année.

Les stocks sont limités chez Fnac. Si vous recherchez un appareil capable de saisir chaque détail de vos futurs voyages, il ne faut pas traîner. En plus, il ne vous reste plus que quelques semaines avant de partir en vacances d'été.