La fibre entreprise de SFR Business : un booster de croissance pour les TPME

Ainsi, plus de la moitié des TPME sont aujourd'hui raccordées à la fibre optique.

Haute qualité de connexion, débit symétrique : les atouts de la fibre optique entreprise

Le raccordement en fibre optique connaît une nette progression chez les TPME. En 2022, 55 % des sociétés françaises de 1 à 249 salariés sont passées au très haut débit contre 23 % deux ans auparavant, d'après les chiffres du baromètre de la fibre en entreprise1 réalisé par Ifop-Covage. Cette tendance se confirme actuellement : 59 % des entreprises non équipées envisagent d'opter pour cette solution.

La fibre optique entreprise offre de multiples avantages :

Un débit symétrique permettant de recevoir et d'envoyer des données avec le même débit, contrairement aux offres ADSL. L'offre de fibre optique SFR Business affiche des débits garantis de 4 Mb/s jusqu'à 1 Gb/s pour les solutions FFTO (Fiber to the Office). Il s'agit d'un atout de taille, notamment pour les entreprises multisites ayant besoin de communiquer entre les différentes structures ;

Le rétablissement du service en cas d'incident, entre 4 h et 10 h selon l'offre choisie : en cas de coupure du réseau, un indispensable pour assurer aux entreprises un retour rapide des services ;

Une utilisation facilitée du cloud, fluidifiant et sécurisant le fonctionnement des entreprises, par exemple pour le stockage des données ;

La possibilité d'évoluer pour répondre au développement des TPME, en particulier à leurs besoins numériques.

Cette offre est particulièrement recommandée aux entreprises nécessitant un réseau privé VPN, la sécurité des données ou encore un lien multisite sans faille. Par la même occasion la fibre permet de créer de la fluidité pour les TPME ayant un usage intensif d'Internet, comme pour l'utilisation d'outils de visioconférence, de production de vidéos, etc. Selon une étude menée par le cabinet Deloitte, le très haut débit augmenterait de 26 % la croissance, et de 21 % les profits, par rapport aux TPME ne bénéficiant pas de ces atouts. La raison ? Un meilleur suivi des activités, notamment par le recours à des outils de production plus performants.

Réactivité de l'assistance ou puissance du débit : deux offres adaptées à vos besoins

Avec plus de 99 % des sites entreprises éligibles à la fibre, SFR Business soutient l'évolution des besoins numériques des TPME. Pour les accompagner dans leur croissance, SFR Business propose plusieurs offres afin de s'adapter aux différents besoins :

La fibre mutualisée FTTH ou FTTB, disponible dès 60 € HT/mois * : l'accès Internet très haut débit est asymétrique et non garanti selon l'offre de fibre entreprise choisie. Elle offre un débit jusqu'à 2 Gb/s en descendant et 500 Mb/s en montant pour les offres Connect Access et Connect Plus (75 € HT/mois *), avec un débit garanti de 100 Mb/s symétriques pour cette dernière, et jusqu'à 8 Gb/s symétriques pour l'offre Connect Plus 8G (130 € HT/mois). Le temps de rétablissement en cas d'incident est de 10 h ouvrables.

La fibre dédiée FFTO, disponible à 270 € HT/mois*: dédiée à une seule entreprise, cette solution offre un débit garanti et symétrique à partir de 4 Mb/s jusqu'à 1 Gb/s. En cas de coupure de réseau, l'intervention en cas d'incident est de 4 h ouvrables garanties.

Avec SFR Business, les TPME raccordées à la fibre disposent d'un large éventail de services et de solutions permettant de sécuriser leur accès au réseau, quelle que soit l'offre choisie. Concentrez-vous sur vos activités, SFR veille sur le reste grâce à son service client 100 % dédié aux entreprises.

La fibre offre de nouvelles possibilités de travail et de communication aux TPME. Construisez votre autoroute numérique et améliorez votre productivité en mettant en place une connexion très haut débit par la fibre avec SFR Business.

1 https://www.covage.com/actualites/barometre-de-la-fibre-en-entreprise-2022/