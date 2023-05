Ulys VINCI : 16 mois offerts sur votre badge télépéage !

Pendant les prochains jours, il vous sera difficile de trouver moins cher que la solution d'Ulys.

Jusqu'au 28 mai, un code promo vous offre votre badge de télépéage et vous assure 16 mois offerts. C'est le moment ou jamais de faire le point sur les services d'Ulys. Nous vous donnons aussi toutes les informations importantes à connaître pour profiter de ce bon plan.

Ulys : des services pour tous vos déplacements sur autoroute

Ulys fait partie des entreprises Vinci Autoroutes. En souscrivant à l'une de ses offres, vous pouvez profiter de ses services sur l'ensemble du réseau autoroutier français, mais aussi à l'étranger. L'enseigne présente des options pour vous accompagner en Italie, en Espagne et au Portugal.

Une fois votre abonnement souscrit, vous découvrirez des trajets bien plus paisibles lors de vos déplacements quotidiens ou de vos départs en vacances. Au moment de vous présenter au portique de votre péage, vous profiterez d'une voie réservée. La barrière se lèvera automatiquement, sans que vous ayez à vous arrêter. Non seulement cela vous fait faire des économies de carburant en vous épargnant une accélération. Mais en plus, vous participez à fluidifier le trafic et réduisez les émissions de gaz à effet de serre.

Ce n'est pas tout : Ulys Classic concerne aussi vos arrêts. Votre abonnement vous donne la possibilité de régler votre stationnement dans plus de 1 000 parkings. Retrouvez votre consommation, gérez vos déplacements en temps réel et trouvez un endroit pour vous arrêter depuis votre smartphone avec l'application fournie.

Cliquez ici pour profiter de 16 mois offerts

Avec le code promo ULYS16, profitez de vos 16 premiers mois gratuits sur votre badge

L'offre est très simple, mais ne durera pas très longtemps. Jusqu'au dimanche 28 mai, la souscription à l'offre Ulys Classic avec le code promo ULYS16 vous donne droit à 16 mois offerts sur votre abonnement de télépéage.

Pour parfaire l'opération, l'expédition de votre badge de télépéage est également gratuite. L'été approchant, la livraison sous 48 heures vous permet d'envisager vos futurs départs en vacances dès aujourd'hui. Une fois la période promotionnelle achevée, le tarif sera de 2 €/mois, et seulement les mois où vous utilisez votre badge.

D'autres avantages s'ajoutent à l'offre. Elle vous est accessible même si vous résidez à l'étranger (notamment en Belgique, au Luxembourg ou en Suisse). Votre abonnement sera sans engagement et sans avoir à fournir un préavis de résiliation. Les services d'Ulys ne vous ont pas convaincu ? Vous pourrez y renoncer en toute liberté à la fin de la période promotionnelle.

Commandez ici votre badge Ulys

En plus d'Ulys Classic, l'enseigne a de multiples solutions à vous présenter. Vous possédez un véhicule électrique ? Découvrez Ulys Electric et trouvez une borne de recharge avec plus de simplicité. Il y a aussi le Club Ulys Team, une multitude de bons plans vous attendent auprès de 250 grandes marques. Vous en bénéficierez dès votre souscription. N'attendez plus et découvrez directement sur le site tout ce qu'Ulys peut faire pour vous.