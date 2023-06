Les meilleurs aspirateurs lavants pour un intérieur impeccable

Les aspirateurs lavants ne manquent pas d'avantages : légers et maniables, ces solutions 2-en-1 vous débarrassent des câbles qui traînent. Mais des dizaines d'engins différents sont disponibles, chacun disposant de ses propres spécificités.

Ces aspirateurs sans fil doivent donc être sélectionnés selon les bons critères. Pour vous faire gagner du temps, nous avons réuni 3 valeurs sûres dans la catégorie des aspirateurs lavants. Notre sélection vous accompagnera dans votre réflexion et vous aidera à trouver l'appareil répondant à vos besoins.

Le Proscenic F20, grande puissance d'aspiration et grande autonomie

L'autonomie fait partie des critères essentiels, en particulier si vous possédez un grand logement. Votre aspirateur-balai doit être capable d'aspirer et de laver l'ensemble de votre intérieur sans recharger.

Pour les maisons et les appartements les plus spacieux, le F20 de Proscenic fait partie des solutions attrayantes. Avec 45 minutes d'endurance, vous pourrez nettoyer entièrement votre intérieur sans vous arrêter. La batterie est amovible, simplifiant sa recharge.

L'appareil emporte aussi un puissant moteur (150 W) délivrant 15 000 Pa d'aspiration avec des fonctions étendues. Il intègre un mode MAX et des solutions d'absorption d'eau et de stérilisation des sols. Non seulement sa brosse convient à tous les sols. Mais en plus, elle dispose d'un mode d'autonettoyage, vous évitant de vous salir les mains entre deux utilisations.

Son écran LED vous permet de garder toutes les informations importantes à disposition. Il dispose d'une détection intelligente et automatique des saletés, ajustant la puissance en conséquence.

Le Rowenta Clean & Steam Revolution, le nettoyeur vapeur pour un intérieur sain

En complément de l'aspiration et du simple lavage, certains appareils ont recours à d'autres solutions. L'appareil de Rowenta, par exemple, utilise de la vapeur.

Le Clean & Steam Revolution fait partie de ces solutions permettant d'éliminer la quasi-totalité (99,9 %) des bactéries présentes sur vos sols. L'air intérieur devient beaucoup plus sain, améliorant votre espérance de vie en bonne santé.

Les personnes allergiques, par exemple, apprécieront cette fonctionnalité. Le nettoyage à la vapeur sera également utile pour certains objets de la maison, comme les matelas. Il donne aussi la possibilité de diffuser des huiles essentielles.

Ce modèle reste un aspirateur lavant. Il est livré avec une serpillère compatible avec tous les types de sols et une autre pour les taches incrustées. Il comprend aussi un accessoire pour les tapis et une base de rangement. Son autonomie de 30 minutes sera suffisante pour la plupart des logements jusqu'à 100 m².

Le Tineco Floor One S5 Combo : aspirateur-balai et aspirateur à main en même temps

Si les aspirateurs-balais sont des appareils polyvalents, certains vont encore plus loin. Le Floor One S5 Combo de la marque peut même se transformer en aspirateur à main.

Puissant, ce modèle léger peut désincruster n'importe quelle tache. Mais une fois transformé en aspirateur à main, il vous donne accès à de nouvelles surfaces. Il convient ainsi pour le nettoyage des meubles ou de la voiture. En tant qu'aspirateur-balai, il dispose aussi d'une brosse avec nettoyage amélioré des coins. Parfait pour longer les plinthes ou les murs, il vous aide à ne laisser aucune saleté derrière vous.

Avec une autonomie de 20 minutes, l'aspirateur de Tineco convient à des logements jusqu'à 90 m². Il dispose d'un indicateur Wi-Fi pour son application dédiée, d'un mode ECO et d'un mode MAX pour les taches les plus résistantes. Un dernier avantage : ce modèle est manœuvrable et silencieux. Avec un poids de moins de 4 kilos, il vous suivra partout sans effort.

Ces 3 appareils ont un point commun : ils sont tous disponibles chez Cdiscount