Où trouver un MacBook Air au meilleur prix pour la rentrée ?

Prisé pour son excellente portabilité, le MacBook Air d'Apple fait partie des équipements les plus vendus à l'échelle mondiale, et pour cause. Que ce soit pour surfer sur internet, lire des vidéos en streaming, réaliser des retouches photo ou utiliser des logiciels de bureautique, il saura combler toutes vos attentes.

MacBook Air : entre performances et autonomie

Disponible à seulement 999 € au lieu de 1 296,18 € sur Cdiscount, l'Apple MacBook Air de 13,3 pouces intègre le meilleur sous son look sobre et design. Cet ordinateur portable dispose de 8 Go de mémoire RAM. Il possède un espace de stockage de 256 Go sur son disque SSD. Au niveau multimédia, il est équipé de haut-parleurs stéréo avec la technologie Dolby Atmos, de trois micros, et d'une caméra FaceTime en haute définition. Très silencieux, l'Apple MacBook Air est un équipement fiable offrant une excellente autonomie (environ 12 heures en utilisation).

Commander votre MacBook Air au meilleur prix

Un écran Retina doté des meilleures technologies et une puce révolutionnaire

Vous pourrez facilement regarder tous vos contenus multimédias sur l'écran de votre Apple MacBook Air. D'une taille de 13,3 pouces, il possède un affichage Retina et dispose d'une très bonne résolution de 2 560 par 1 600 pixels. L'écran est équipé de la technologie True Tone, pour un meilleur rendu des couleurs et des contrastes.

Lancé en 2020, l'Apple MacBook Air de 13,3 pouces est à la pointe de la technologie. Il intègre la nouvelle puce Apple M1, conçue spécialement pour les ordinateurs et tablettes Mac. Avec son CPU 8 cœurs, elle permet une plus grande fluidité d'exécution des tâches. Elle offre aussi des performances de traitement et de graphisme encore plus rapides. Très efficace sur le plan énergétique, cette puce double l'autonomie du MacBook Air par rapport aux ordinateurs Mac de génération précédente.

Commander votre MacBook Air au meilleur prix

Pensez aussi à investir dans une housse de transport pour éviter les chocs sur votre MacBook Air lors de tous vos déplacements !