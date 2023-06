Partez sur les traces des monuments historiques

Passionné d'archéologie, amateur d'art ancien, curieux avide de connaître les civilisations passées, cet article est fait pour vous. Nous vous proposons de vous plonger dans l'histoire fascinante de notre monde en découvrant des lieux connus pour leurs monuments historiques exceptionnels. Voici un top 3 des destinations idéales pour faire le plein de monuments historiques cet été. Préparez-vous à être émerveillé face aux monuments historiques les plus emblématiques de notre planète.

En plein cœur de la Renaissance entre Florence et la Toscane

Partez à la découverte d'un véritable trésor de monuments historiques en parcourant un circuit complet à travers les joyaux de la Toscane. Cette région emblématique de l'Italie offre une concentration extraordinaire de sites fascinants qui témoignent de son riche héritage. Préparez-vous à vivre une excursion hors norme à travers des destinations où chaque pas vous ramènera à une époque révolue.

Cet autotour très complet vous fera découvrir Florence et de nombreuses villes de la Toscane. Voici ce que vous pourrez découvrir durant votre séjour :

Découvrez Florence et la beauté de la cathédrale Santa Maria del Fiore ainsi que le magnifique David de Michel-Ange à la Galleria dell'Accademia.

Laissez-vous captiver par la célèbre tour penchée sur la Piazza dei Miracoli en apprenant tous les secrets de la tour de Pise.

Succombez au charme de Lucques avec ses remparts médiévaux bien conservés et la cathédrale San Martino.

À Sienne, laissez-vous impressionner par la Piazza del Campo et la somptueuse cathédrale Santa Maria Assunta.

Admirez la pittoresque San Gimignano et ses tours médiévales qui dominent l'horizon.

Décelez les trésors de Pistoia, tels que la cathédrale San Zeno et le Palais des Capitaines.

Rendez-vous dans les villes médiévales fortifiées de Montalcino et Montepulciano pour découvrir leurs architectures préservées en dégustant de célèbres vins renommés

Ce parcours proposé par Havas Voyages dure 8 jours et 7 nuits. Il vous est actuellement proposé à partir de 1 150 € TTC par personne (au lieu de 1 323 € par personne).

Réservez votre autotour de Florence et de Toscane sur le site de Havas Voyages

La découverte de la Jordanie

Pays riche en histoire et en monuments spectaculaires, la Jordanie regorge de merveilles. Ce pays compte de nombreux trésors archéologiques qui vous transporteront à travers les siècles.

Votre périple débutera à Amman où vous dormirez une nuit. Dès le lendemain, vous prendrez la Route des Rois afin de visiter Madaba, ville des mosaïques. Puis vous irez vers le Mont Nébo, à 10 km au nord-ouest de Madaba. Ce site présumé de la tombe de Moïse culmine à 840 mètres d'altitude. Il s'agit d'un lieu de pèlerinage très prisé.

Le troisième jour, rendez-vous à Pétra. Ce site est considéré comme la huitième merveille du monde. Il s'agit également du lieu le plus célèbre de la Jordanie et du Moyen-Orient. Sur place, vous pourrez explorer :

Le Siq : une longue faille issue d'un tremblement de terre préhistorique ;

Al Khazneh : le monument le plus majestueux de Pétra ;

Le Théâtre Romain impressionnant avec ses 3 000 sièges ;

Le Cardo Romain : La route principale (800 mètres de long) entourée de ses 200 colonnes corinthiennes ;

Le Qasr El Bint : un des plus importants lieux de culte à l'époque

De nombreux autres bâtiments sculptés, temples et tombeaux royaux ;

Ce voyage de 8 jours et 7 nuits vous est proposé à partir de 1 566 € TTC par personne. Attention, en revanche, il est limité à 20 participants maximum.

Réservez votre circuit en Jordanie sur Havas Voyages

Entre pyramides et plages yucatèques au Mexique

Si vous appréciez les vestiges et les sites mayas, rendez-vous dans la région du Yucatán au Mexique.

Voici ce qui vous attend :

Arrivée à Cancún ;

Direction Mérida avec une petite halte sur le célèbre site archéologique maya de Chichén Itzá. Vous y découvrirez la pyramide de Kukulcán, le temple des Guerriers et le tombeau de Chach Moi ;

Mérida : visitez la capitale de Yucatán ;

Rendez-vous à Uxmal pour visiter l'Hacienda Yaxcopoil. Uxmal est l'un des plus beaux vestiges de la grande époque maya ;

Découvrez Valladolid et visitez Izamal, ville jaune connue pour son célèbre monastère ;

Prenez le temps de profiter des belles plages du pays, comme la plage Del Carmen.

Ce périple à travers le Mexique vous est proposé à partir de 1 515 € par personne.

Réservez votre voyage entre les pyramides et les plages yucatèques du Mexique sur Havas Voyages

N'attendez plus et rendez-vous sans plus tarder sur le site Internet de Havas Voyages pour découvrir les circuits proposés plus en détail.