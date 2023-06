Philips MG7720/15 : la tondeuses à barbe numéro 1 du marché

En plus d'offrir un plus grand respect de la peau, elles peuvent traiter les cheveux ou le corps. Il reste à trouver la solution parfaite dans ce secteur en constante évolution.

Philips vient de mettre au point une nouvelle tondeuse à découvrir. Déjà disponible sur Cdiscount à moins de 70 €, la MG7720/15 est remarquable par sa grande autonomie et la foule d'accessoires qui l'accompagnent. Ce n'est pas tout : le site français ajoute des avantages supplémentaires lors de la commande.

Une tondeuse 14-en-1 à l'excellent rapport qualité

La Philips MG7720/15 est actuellement affichée à 69,90 € chez Cdiscount, un excellent prix pour cette tondeuse capable de remplacer de nombreux autres appareils.

Si ce prix bas ne suffit pas encore, le site marchand a des offres complémentaires pour vous. Il vous donne la possibilité de le régler en 4 fois, soit des mensualités de 17,91 €. Si vous possédez la carte Cdiscount, vous pouvez profiter de 30% de remise supplémentaire et étendre vos mensualités jusqu'à 20 paiements.

D'autre part, vous pouvez souscrire à diverses options intéressantes. Une garantie Panne + Reprise de 3 ans, une formule Panne + Casse de 4 ans... Vous prolongerez la durée de vie de votre achat à partir de 12,99 € seulement.

La plate-forme ajoute une livraison gratuite, vous faisant réaliser quelques euros d'économie en plus. Vous vous débarrassez d'une ancienne tondeuse ? Cdiscount peut vous la reprendre tout aussi gratuitement.

Achetez maintenant la tondeuse à barbe la plus complète

La Philips MG7720/15 et la technologie DualCut : un exemple d'endurance et d'efficacité

Il y a beaucoup à retenir de la nouvelle tondeuse de Philips. En tant qu'appareil 14-en-1, ses accessoires lui confèrent une extraordinaire polyvalence. En plus de la barbe ou de la moustache, elle convient à la tonte des cheveux, des poils du nez, du corps ou même des oreilles. Mais l'engin ne s'arrête pas là.

Il intègre la toute nouvelle technologie DualCut conçue par la marque. Son nom l'évoque bien : grâce à un système de double lames, elle offre une plus grande précision et laisse un excellent résultat derrière elle. Ce principe permet de dessiner des contours précis (jusqu'à 0,5 mm) et de venir à bout des poils les plus épais. Un outil de protection se charge d'écarter tout risque de coupure.

La MG7720/15 est parfaitement étanche. Les personnes souhaitant se raser sous la douche apprécieront cette caractéristique. C'est aussi une tondeuse sans fil, un gage de liberté au quotidien. Sa batterie offre 120 minutes d'autonomie, soit une endurance suffisante pour des besoins importants.

En plus des différentes têtes disponibles, la tondeuse à barbe de Philips est livrée avec un petit sac. Utile en voyage, il évite l'encombrement de la salle de bains et vous permet de toujours conserver ses accessoires à portée de main.

Acheter la Philips MG7720/15

Voilà tout ce que vous deviez savoir sur cette nouvelle tondeuse 14-en-1. Étanche, endurant, polyvalent, ce modèle fait déjà partie des plus convaincants de Philips. Découvrez l'ensemble de sa fiche technique chez Cdiscount et commandez-la au plus vite sur le site.