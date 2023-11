Profitez de NordVPN à -69% et de 3 mois offerts pendant le Black Friday !

NordVPN joue le jeu du Black Friday et propose des promotions réduisant le prix de l'abonnement mensuel, le rendant moins cher qu'un café. C'est le moment ou jamais de craquer si vous souhaitez sécuriser vos données personnelles avec un cryptage de niveau militaire tout en anonymisant votre connexion.

Protégez efficacement vos données avec NordVPN

NordVPN est une solution pour protéger tous vos appareils connectés. Il peut être installé sur un ordinateur, un navigateur Web, un smartphone, une tablette, une télévision connectée, une console et même un routeur Internet.

En quelques clics, il peut dissimuler votre adresse IP, une suite unique de chiffres servant à vous localiser précisément. Il est même possible de choisir manuellement le pays dans lequel votre nouvel IP sera déplacé. Cette manœuvre est faite pour empêcher les pirates et les sites malveillants d'obtenir vos informations personnelles.

Cliquer ici pour s'abonner à NordVPN

Découvrez toutes les options de sécurité de NordVPN

NordVPN fonctionne avec 5 913 serveurs répartis dans 60 pays différents. Certains sont spécialisés dans le streaming, d'autres dans le jeu ou encore dans la navigation. Ou vous pouvez choisir de laisser le logiciel s'en occuper.

Cependant, NordVPN offre plus. Le programme dispose de fonctions tierces utiles. Pour commencer, le Réseau Mesh. En activant cette fonction, vous pouvez relier plusieurs ordinateurs de confiance (ceux de vos proches, amis, famille, etc.) comme s'ils étaient dans la même pièce.

NordVPN va encore plus loin. Il protège votre connexion de A à Z. Les traqueurs, les publicités intrusives, les logiciels malveillants, les menaces et les tentatives de phishing sont nativement bloqués. Le programme fonctionne comme un bouclier numérique pour naviguer en toute tranquillité sur Internet. L'activation n'est pas très difficile : un simple clic sur les paramètres de l'application suffit.

Le VPN est équipé d'un interrupteur d'urgence pour couper votre connexion à Internet s'il détecte une interruption des services de NordVPN. En cas de faille, NordVPN coupe tout accès à Internet pour protéger vos données.

Le logiciel peut vous rassurer si vous avez déjà été victime de vol de données, car il offre l'accès à un outil de surveillance du Dark Web, une zone cachée d'Internet où sont échangées de nombreuses données illégales, y compris des données sur des particuliers. Il vous informe de la source de la faille et vous suggère de modifier vos identifiants et mots de passe pour éviter le piratage.

NordVPN peut également être utilisé pour s'amuser. Par exemple, en accédant aux plateformes de streaming étrangères avec vos identifiants actuels. Ou aussi pour faire des économies sur vos vacances, en comparant le prix des billets d'avion, des hôtels et même des locations de voiture en fonction des pays où vous vous connectez.

Découvrir ici les services NordVPN

Profitez de NordVPN à son meilleur prix pendant le Black Friday

Voici les tarifs des différents abonnements à NordVPN pendant le Black Friday :

L'abonnement Essentiel coûte 2,99 €/mois pour deux ans et 4,49 €/mois pour un an. Vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités du VPN, de la protection anti-malware et du bloqueur de publicités intégré.

L'abonnement Avancé coûte 3,99 € par mois pendant deux ans et 5,49 € par mois pendant un an. Il inclut l'accès à NordPass, le gestionnaire de mots de passe et l'analyseur de fuite de données en plus des fonctions essentielles citées juste au-dessus.

Enfin, l'abonnement Premium de 2 ans coûte 4,99 €/mois et 6,49 €/mois si vous préférez y souscrire pour un an. Le bonus de cette version est l'accès à un téraoctet de stockage dans un cloud sécurisé en plus de tous les avantages mentionnés précédemment. Et aussi le bénéfice de la toute dernière technologie de chiffrement de NordVPN.

À l'occasion du Black Friday, vous bénéficiez en plus d'un bonus : trois mois offerts pour chacun des abonnements mentionnés au-dessus. Les périodes d'un an se transforment donc en 15 mois, et les 2 ans en 27 mois. Sans oublier les 30 jours de période d'essai gratuits pendant lesquels vous pouvez tester toutes les fonctions de NordVPN et décider, ou non, de vous faire rembourser si ça ne vous convient pas.

Profiter ici du Black Friday chez NordVPN

NordVPN se présente comme l'outil parfait pour sécuriser vos données, préserver votre identité et assurer une navigation en ligne protégée. Son accès facile, son interface ergonomique et sa polyvalence font de son installation et de son lancement un processus simple en quelques clics. De plus, avec les réductions actuelles du Black Friday, c'est le moment idéal pour craquer, car vous avez la possibilité d'économiser jusqu'à 69% !