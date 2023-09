Sony Xperia 5 IV : Des photos de qualité professionnelle avec votre smartphone

Étanche à la poussière et à l'eau, le Sony Xperia 5 IV est un smartphone haut de gamme permettant de réaliser des clichés incroyables.

Le Sony Xperia 5 IV : un concentré de technologies

Découvrez ci-dessous toutes les caractéristiques techniques de ce smartphone :

Un écran AMOLED exceptionnel

Le Sony Xperia 5 IV est équipé d'un écran AMOLED Full HD+ offrant une résolution de 1 080 x 2 520 pixels. Cet écran est compatible avec la technologie HDR (High Dynamic Range). Elle offre des couleurs vives et un contraste impressionnant pour une expérience visuelle immersive. De plus, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, cet écran garantit une fluidité exceptionnelle lors de la navigation, du visionnage de vidéos ou du jeu.

Des performances puissantes

Pour alimenter le Xperia 5 IV, Sony a opté pour la toute dernière puce Snapdragon 8 Gen 1, gravée en 4 nm et cadencée à 3 GHz. Associée à 8 Go de RAM, cette combinaison garantit des performances exceptionnelles pour l'exécution d'applications gourmandes en ressources, le multitâche ou le jeu. De plus, avec une capacité de stockage interne de 128 Go, extensible jusqu'à 1 To grâce à une carte micro SD, vous ne serez jamais à court d'espace pour vos données.

Photographie et vidéo semi-professionnelles

La caméra arrière du Sony Xperia 5 IV, développée en collaboration avec Zeiss, est équipée de trois capteurs Dual Pixel de 12 mégapixels chacun. Vous bénéficiez d'un grand-angle avec stabilisation optique, d'un ultra grand-angle ouvrant à 124°, et d'un téléobjectif doté de la stabilisation optique. Ces fonctionnalités vous permettent de capturer des clichés d'une netteté exceptionnelle et de réaliser des vidéos en 4K à 120 images par seconde pour des ralentis spectaculaires. L'autofocus avancé et le suivi d'objets vous aident à obtenir des résultats professionnels à chaque prise de vue. À l'avant, une caméra de 12 mégapixels vous permet de prendre des selfies de grande qualité.

Batterie de longue durée

La batterie de 5 000 mAh du Sony Xperia 5 IV offre une autonomie solide pour vous accompagner tout au long de la journée. Cette batterie est compatible avec la recharge inversée. Vous pouvez partager de l'énergie avec d'autres appareils et avec la recharge sans fil pour plus de commodité. Grâce au chargeur fourni, vous pouvez récupérer 50 % de la capacité de la batterie en seulement 30 minutes, vous assurant de ne jamais être à court de puissance lorsque vous en avez besoin.

Le Sony Xperia 5 IV est un smartphone complet alliant design élégant, performances exceptionnelles et capacités semi-professionnelles de photographie et de vidéo. Que vous soyez un créatif passionné ou simplement à la recherche d'un smartphone haut de gamme polyvalent, le Xperia 5 IV comblera toutes vos attentes.