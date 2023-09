Ligue des Champions : suivez le retour du PSG avec la nouvelle offre RMC Sport

RMC Sport se charge de couvrir l'évènement et beaucoup d'autres affiches du championnat. Son offre 100% Digital vous permet de suivre l'évolution des plus grands clubs européens et même de vous donner accès à d'autres sports.

Le Paris Saint-Germain en tension face à Dortmund, le Bayern affrontera Manchester

Les temps sont durs pour le PSG du côté de la Ligue des Champions. Le club parisien avait déjà été rapidement éliminé pendant la saison précédente. En mars dernier, il subissait une nouvelle défaite (2-0) face au Bayern, se retirant des huitièmes de finale retour. Le 19 septembre, il s'agit désormais de signer son retour sur la pelouse.

La prochaine étape : la rencontre du Paris Saint-Germain face au Borussia de Dortmund. Et ce n'est pas tout. Après le club allemand, il y a d'autres poids lourds : le Milan AC et Newcastle. Parmi les autres clubs français, le RC Lens devra affronter l'Atlético de Séville.

Si les regards se portent vers eux, les amateurs de ballon rond s'intéresseront aussi à d'autres affiches. Le mercredi 20 septembre, la Champions League verra s'affronter Manchester et le Bayern. Arsenal retrouvera le PSV d'Eindhoven. Et toutes ces rencontres seront disponibles sur RMC Sport.

Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre tous les matchs

RMC Sport : la référence pour profiter des plus grands matchs de l'UEFA en direct

Pour chaque journée de la compétition, RMC Sport dispose des droits de diffusion des deux plus grandes affiches. Si vous souhaitez suivre les plus belles actions du PSG ou d'autres grands clubs européens, son abonnement constitue une solution incontournable.

Trois solutions s'offrent à vous :

L'abonnement 100% Digital RMC Sport à 19 €/mois avec engagement de 12 mois ou à 25 €/mois sans aucun engagement. Cette formule vous donnera accès à la majorité des rencontres de la Ligue des Champions.

L'abonnement 100% Digital RMC Sport + BeIN Sports à 29 €/mois avec engagement ou à 35 €/mois sans engagement.

En changeant d'opérateur, vous pouvez profiter d'un prix réduit. Faites le choix de la fibre SFR et découvrez un abonnement à seulement 9 €/mois.

RMC Sport ne s'arrête pas à la Champions League. Vous pourrez retrouver les affiches de l'Europa League et de l'Europa Conference League. Fans de sports de combat, l'enseigne vous suit lors des championnats de boxe et de MMA.

Les offres comprennent un accès immédiat et vous accompagnent sur tous vos appareils. En plus de la traditionnelle télévision, vous pouvez suivre les matchs sur votre smartphone, votre ordinateur ou votre tablette.

Les formules 100% Digital sont parfaites pour ne rien manquer de la Ligue des Champions. Avec elles, vous découvrirez le plaisir de la diffusion en direct. Comme au stade, vous serez aux premières loges pour suivre l'évolution du PSG et d'autres grands clubs européens.