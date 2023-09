Top 3 des meilleures imprimantes à moins de 100 €

Indispensable au quotidien, une imprimante permet d'éditer tous vos documents depuis chez vous. Ce périphérique se connecte à votre ordinateur, tablette ou smartphone, avec ou sans fil. Il est aussi un incontournable pour effectuer des tirages photo et imprimer tous vos souvenirs de vacances. On a listé pour vous les 3 meilleures imprimantes du moment, disponibles à moins de 100 €.

L'imprimante multifonction de la marque Canon

Proposée à 59,66 € au lieu de 79,25 € sur Cdiscount, l'imprimante multifonction Canon vous sera utile dans toutes vos tâches. Elle imprime, copie et numérise tous vos documents. Cet appareil à jet d'encre en couleurs fonctionne avec des cartouches à rendement élevé de taille XL. Il intègre une cartouche noire et une cartouche couleur (cyan, magenta, jaune). Elle est équipée d'un bac à papier pouvant contenir 60 feuilles. Cet équipement polyvalent vous permettra d'imprimer sur différents supports, comme des enveloppes ou des stickers pour photos. Vous pourrez aussi effectuer tous vos tirages photo sur du papier brillant ou magnétique pour immortaliser vos plus beaux moments.

L'imprimante HP Deskjet : Le meilleur rapport qualité-prix

Besoin d'une imprimante performante au meilleur prix ? Votre imprimante HP Deskjet, disponible exceptionnellement à 69,90 € pendant une durée limitée sur Cdiscount. Grâce à cet appareil tout-en-un, vous pourrez imprimer depuis vos appareils mobiles et numériser vos documents en PDF. Il est équipé de deux ports USB : un 2.0 et un USB 4 broches type B. Cette imprimante fonctionnelle prend en charge tout type de support, aussi bien du papier classique, des enveloppes, des cartes, des étiquettes ou du papier photo. Elle accepte les feuilles d'une épaisseur maximale de 300 g/m². En achetant cette imprimante, vous bénéficiez de 6 mois d'Instant ink inclus avec HP+.

L'imprimante Epson Workforce : Un matériel haut de gamme

Proposée à prix réduit, l'imprimante Epson Workforce est actuellement à 89,99 € au lieu de 101,15 € sur Cdiscount. Parfait pour les familles au budget plus conséquent, ce périphérique très performant fonctionne à la fois sous Mac et Windows. Il peut imprimer vos fichiers en couleur ou en noir et blanc. Vous pourrez aussi scanner facilement tous vos documents. Il intègre un port USB 2.0 et fonctionne en Wi-Fi. Vous pourrez imprimer tous vos documents sans avoir besoin de vous brancher. L'avantage de cette connexion sans fil ? Placez votre imprimante où vous le souhaitez dans la maison et vous y aurez accès depuis n'importe quel ordinateur, tablette ou téléphone portable. Avec son bac de grande capacité (100 feuilles), elle prend en charge différents types de gabarits, notamment les formats lettre, A4, A5, A6, B5, et B6. Son autre atout ? Elle comprend 4 cartouches, dont une pour chaque couleur.

Quels sont les critères pour bien choisir votre imprimante ?

Pour trouver une imprimante performante, il faut définir votre budget. En moyenne, pour un modèle basique, il faut compter entre 70 et 200 € pour une imprimante à jet d'encre. Les imprimantes laser sont plus onéreuses, mais aussi plus rapides. Avant de faire votre choix, déterminez aussi vos besoins. Vous pouvez opter pour un appareil multifonction si vous avez besoin d'imprimer, mais aussi de numériser ou de photocopier vos documents. Tenez compte aussi de la connectivité de l'équipement. Certains modèles disposent aujourd'hui d'une connexion Wi-Fi pour un partage plus rapide de vos fichiers. D'autres imprimantes possèdent des fonctionnalités spéciales, comme le réacheminement de fax.

N'oubliez pas aussi de prévoir quelques cartouches de rechange pour vos futures impressions !