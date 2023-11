Top 3 des appareils à fondue pour se régaler cet hiver

Les appareils à fondue font partie des indispensables de l'hiver. Pratiques, faciles à utiliser et à entretenir, ils trouveront sans hésiter une place dans votre intérieur. Créez sans plus tarder des moments de partage avec vos proches. Rendez-vous chez Cdiscount sélectionner votre appareil idéal parmi ce top 3.

Préparez des fondues délicieuses, fondez de plaisir avec ces trois appareils incontournables pour l'hiver, à retrouver chez Cdiscount

Redécouvrez les joies de la fondue avec ces trois appareils à fondue disponibles chez Cdiscount, faits pour réchauffer vos soirées d'hiver. Régalez vos papilles, ne passez pas à côté des plaisirs d'une bonne fondue faite maison.

Voir la sélection d'appareils à fondue Cdiscount

Une sélection de trois appareils à fondue à moins de 100 € chez Cdiscount

Vous pouvez essayer tous types de fondues avec ces appareils spécialement conçus pour vous simplifier la vie et faciliter les moments de partage avec vos convives.

Princess ensemble à fondue 800 W acier inoxydable gris à 54,99 €

Le kit Princess ensemble à fondue en acier inoxydable est complet, vous avez tout le nécessaire à disposition. Il comprend un caquelon de 1,2 L idéal pour un repas de 8 personnes grâce à sa capacité généreuse. Il est fourni avec des fourchettes à marqueurs de différentes couleurs. Doté d'une puissance de 800 W, cet appareil chauffe rapidement, et il vous garantit une répartition uniforme de la chaleur pendant la cuisson.

La puissance maximale est de 190°C pour cet appareil. Très facile à nettoyer, il est surtout apprécié pour y cuire tous types de fondues : bourguignonne, chinoise, au chocolat, savoyarde. Vous disposez de 11 réglages de température, à vous de choisir celle appropriée à votre fondue du jour. Les petits plus : l'anneau porte-sauces rotatif à petits ramequins amovibles est présent sur l'appareil, très pratique, vous pouvez y mettre vos sauces. Grâce à ses poignées Cool Touch, manipulez l'appareil sans crainte de vous brûler, celles-ci restent froides au toucher. Côté rangement, il est aussi simplifié, il y a un espace spécialement prévu pour y mettre le câble de votre appareil.

Commandez le kit Princess sur Cdiscount

Bestron ensemble de fondue 500 W 1,5 L cuivre à 33,99 €

L'appareil à fondue Bestron vous séduira par son design élégant en cuivre et sa praticité. Il est fait pour faire fondre votre fondue, la réchauffer, et garder au chaud le fromage, le chocolat, du vin, etc. Doté d'une bonne puissance de 1 500 W et d'un caquelon d'une capacité de 1,5 L, vous pouvez préparer des portions pour plusieurs convives, 8 au total. Soyez rassuré, tout le monde pourra se régaler. Cet ensemble est fourni avec huit fourchettes, une plaque chauffante avec contrôle réglable de la température et un voyant lumineux, pour toujours plus de praticité.

Côté sécurité, vous disposez de poignées résistantes à la chaleur, de bordure anti-éclaboussure et de pieds antidérapants pour déguster votre fondue en toute tranquillité. Il est temps de préparer de délicieuses fondues en toute simplicité, pour des moments de convivialité à vos prochains repas d'hiver. Le petit plus : le bac à fondue est détachable, vous pouvez le laver au lave-vaisselle.

Achetez cet appareil à fondue sur Cdiscount

Tefal appareil à fondue, plateau rotatif avec ramequin à 84,99 €

L'appareil à fondue Tefal est un appareil de qualité avec un superbe design. Il brillera à la fois par son aspect esthétique et ses performances. Il est fourni avec huit fourchettes à fondue de différentes couleurs, avec des compartiments de rangement dédiés. L'ensemble comprend un plateau rotatif et cinq ramequins, cela simplifie le partage des ingrédients et sauces. Grâce à son thermostat réglable, la répartition de la chaleur se fait uniformément, et cela facilite la préparation de tous types de fondues : chocolat, fromage, huile... Cet appareil est prévu pour des plats pour huit personnes. Et vous disposez d'un revêtement antiadhésif pour le caquelon, gage de résistance et de durabilité. Les fourchettes, porte-fourchettes, le caquelon, peuvent être lavés au lave-vaisselle.

Commandez cet appareil à fondue Tefal sur Cdiscount

Avec ces trois appareils à fondue, vous allez apprécier le froid cet hiver. Profitez des repas réconfortants, chaleureux en famille ou entre amis.