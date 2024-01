Top 3 des meilleurs aspirateurs Shark

Shark propose des dizaines de produits performants. Parmi eux, les aspirateurs. Puissants, autonomes, intelligents, les aspirateurs de la marque Shark seront vos compagnons idéaux pour vos sessions de ménage. Voici quels sont les trois modèles qui sortent actuellement du lot et qui sont en promotion.

L'aspirateur-balai sans fil Stratos

L'aspirateur-balai sans fil Stratos est équipé de la technologie Auto IQ. Il est capable de faire preuve d'intelligence en :

Détectant le niveau de saleté grâce à des capteurs.

Ajustant automatiquement la puissance d'aspiration pour éliminer jusqu'à 50 % de saletés en plus.

Ce modèle propose une expérience utilisateur sans pareille. Son manche Flexology se plie d'une simple pression sur un bouton. Cette fonction vous permet d'accéder facilement sous les meubles bas.

Autre caractéristique remarquable : sa tête d'aspiration de dernière génération. Cette dernière intègre les technologies DuoClean et PowerFins Plus. Avec deux brosses motorisées fonctionnant en harmonie, vous pouvez nettoyer moquettes et sols durs. La brosse motorisée PowerFins Plus, avec ses lamelles flexibles et ses poils bien positionnés, s'attaque en profondeur aux saletés incrustées dans les tapis et moquettes.

Le Stratos de Shark dispose également d'une fonction anti-emmêlement. Elle sépare et élimine les cheveux et les poils d'animaux emmêlés pendant le nettoyage. Par ailleurs, un puissant éclairage LED intégré à la tête d'aspiration révèle la poussière et les poils d'animaux, garantissant un nettoyage minutieux.

L'aspirateur-balai sans fil Stratos vous est proposé à seulement 303,99 € au lieu de 349,99 €.

Achetez l'aspirateur-balai sans fil Stratos

L'aspirateur-balai filaire anti-emmêlement

L'aspirateur-balai filaire anti-emmêlement de Shark est spécialement conçu pour les foyers avec des animaux de compagnie. Il offre des fonctionnalités avancées pour rendre le nettoyage plus efficace et plus pratique.

La tête d'aspiration Twin Tech est la pièce maîtresse de cet aspirateur. Elle est équipée du système DuoClean, composé de deux brosses rotatives motorisées qui travaillent en tandem :

La première, à poils durs, s'attaque en profondeur aux tapis et aux moquettes.

La seconde, douce en velours à l'avant, reste en contact direct avec les sols durs.

Ce système vient à bout des débris de toutes tailles et élimine les saletés incrustées.

La technologie anti-emmêlement de cheveux élimine activement les cheveux et les poils d'animaux de toutes tailles de la brosse rotative.

La technologie Flexology révolutionne la maniabilité de cet aspirateur. Son manche flexible se plie, facilitant le nettoyage sous les meubles. L'éclairage LED intégré permet de détecter la poussière cachée sous les meubles et dans les coins sombres. Une fois le nettoyage terminé, l'aspirateur se replie pour un rangement compact, ne nécessitant ni crochets ni support mural. Notez, enfin, que l'appareil dispose d'un cordon d'alimentation de dix mètres.

L'aspirateur-balai filaire anti-emmêlement vous est proposé à seulement 274,99 € au lieu de 289,99 €.

Commandez l'aspirateur-balai filaire anti-emmêlement

L'aspirateur-balai sans fil anti-emmêlement

L'aspirateur-balai sans fil anti-emmêlement de Shark est conçu pour rendre le ménage plus facile et plus efficace. Ce modèle offre une autonomie impressionnante pouvant atteindre jusqu'à 40 minutes. Son manche pliable à 180 degrés permet d'aspirer partout et facilite le rangement compact.

La technologie Flexology est au cœur de la conception de cet aspirateur. Le manche se plie automatiquement pour vous permettre d'aspirer dans les moindres recoins de votre maison. L'aspirateur est également très pratique à ranger. Il se replie à l'aide d'un simple bouton pour un rangement compact et vertical.

En plus de sa polyvalence sur les sols, cet aspirateur se transforme en aspirateur à main d'un simple appui sur un bouton. Il est livré avec des accessoires pratiques pour le nettoyage des canapés, des rideaux et d'autres endroits difficiles d'accès.

L'aspirateur-balai sans fil anti-emmêlement vous est proposé à seulement 269,99 € au lieu de 349,99 €.

Shoppez l'aspirateur-balai sans fil anti-emmêlement

Vous souhaitez en savoir davantage sur les articles présentés ? Rendez-vous sur le site Internet de Shark sans plus tarder.