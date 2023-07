Une barbe taillée à la perfection avec ce rasoir électrique Braun

Ce bon plan risque de vous intéresser ! Le rasoir électrique Braun Series 3 Shave & Style présente un prix réduit pendant les soldes. Ne tardez pas pour le commander avant que l'appareil ne tombe en rupture de stock.

Braun Series 3 Shave & Style, le rasoir électrique tout compris

Le rasoir de Braun est étudié pour éviter une multiplication des ustensiles et réunir un maximum d'accessoires. C'est une solution 3-en-1 capable de raser, de tondre et de définir les contours de votre pilosité.

Pour cela, le Braun Series 3 Shave & Style comprend trois éléments de rasage sensibles à la pression exercée. Ils améliorent considérablement l'efficacité du rasage tout en préservant votre confort d'utilisation. Utilisable avec de l'eau courante, de la mousse ou du gel à raser, ce modèle à technologie Wet&Dry convient aux rasages sur peaux humides ou sèches.

Pour plus de polyvalence, ce modèle est fourni avec 5 peignes de différentes tailles, de 1 à 7 mm. Vous pourrez les utiliser pour dessiner la barbe dont vous avez envie. Vous souhaitez une barbe de 3 jours ? Ou une alternative plus longue et plus décontractée ? C'est possible. Ce rasoir assure aussi un rasage précis des contours.

Le Series 3 Shave & Style affiche une autonomie de 30 minutes avec sa batterie rechargeable. Totalement étanche, vous pourrez même l'emmener sous la douche ou dans votre bain. Robuste et efficace, il est le fruit d'une conception allemande réputée pour son endurance.

Commander le rasoir Braun à petit prix

30 € de remise immédiate sur le rasoir électrique de Braun

Le prix conseillé par la marque Braun pour son appareil est de 105,00 €. Or, Cdiscount le propose actuellement avec une réduction de 31,01 €. Avec son nouveau tarif de 73,99 €, le Series 3 Shave & Style affiche l'un de ses meilleurs rapports qualité-prix.

Ce n'est pas terminé. Le site marchand français vous offre la livraison et assure la garantie légale de 2 ans. Vous remplacez une ancienne tondeuse ? Débarrassez-vous-en gratuitement avec Cdiscount.

Diverses options complémentaires s'offrent à vous. Si votre budget est serré en cette période de soldes, vous pouvez régler le rasoir électrique de Braun en 4 fois, soit des mensualités de 18,97 €. Vous pouvez aussi opter pour des extensions de garantie dès 12,99 €.

Si vous possédez la carte Cdiscount, vous pourrez étendre tous ces avantages. Et si vous n'en disposez pas encore, il n'est jamais trop tard pour commander la vôtre.

Commander le rasoir Braun à petit prix

Braun, Remington, Philips... Les plus grandes marques de rasoirs électriques sont toutes concernées par ces soldes 2023. Prenez le temps de comparer les meilleurs d'entre eux et découvrez les remises dont ils font l'objet. Avec les avantages de Cdiscount, vous avez toutes les cartes en main pour vous rééquiper moins cher.