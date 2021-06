Hygiène & Nature : une PME bourguignonne qui révolutionne les produits d'entretien naturels

À la fois ancrée sur son territoire Bourguignon, à Dijon, et tournée vers de nouveaux canaux de distribution, Hygiène & Nature est une PME familiale qui fait partie du groupe PRODEF (26 millions de chiffres d'affaire ; 115 salariés), dont la création remonte à 1924.

« L'ADN de notre entreprise réside dans deux caractéristiques qui sont des forces essentielles pour l'avenir : une fabrication française et des produits aussi efficaces que respectueux de l'environnement grâce aux nouvelles techniques », précise Guillaume Fiévet, PDG de l'entreprise, et qui représente la quatrième génération familiale.

Le site de production de Longvic (Côte-d'Or) a produit 4,3 millions d'unités en 2020. Hygiène & Nature est l'un des tous premiers acteurs de ce marché à avoir veillé à ce que ses produits soient certifiés Ecocert Greenlife et Ecolabel européen, garantissant leur excellence environnementale. Cet engagement s'inscrit dans une démarche globale d'entreprise socialement responsable (RSE).

Une diversification des canaux de distribution

Si l'entreprise représente historiquement le pôle professionnel du Groupe PRODEF, Hygiène & Nature s'est progressivement transformée pour servir également le marché grand public, d'abord en sous-traitance puis en développant ses propres gammes.

« Nous avons grandi avec le circuit professionnel qui restera un pilier important car ce sont des clients exigeants qui apprécient notre savoir-faire, mais nous avons aussi comme objectif de nous développer fortement sur de nouveaux circuits », poursuit Guillaume Fiévet.

La crise sanitaire a mis en exergue l'importance de diversifier les canaux de distribution. Aussi, le chef d'entreprise mise désormais sur le digital, l'export et des gammes de produits pour le grand public.

Concernant le digital, Hygiène & Nature vient d'inaugurer son site Internet marchand avec des produits à destination du grand public, - entre 80 et 100 références - afin de vendre directement du producteur au consommateur. « Cette démarche correspond à un besoin de plus en plus important des consommateurs de connaître le fabricant, le lieu et les conditions de fabrication des produits », précise Guillaume Fiévet.

Après deux ans de R&D, la PME lançait, début 2020 et en pleine crise sanitaire, deux gammes de produits d'entretiens et de désinfectants destinées à la grande distribution : Assainol et la droguerie d'Amélie. La première, élue « Produit de l'année 2021 » est une gamme issue du végétal qui peut détruire 99,9% des virus, bactéries et des levures.

Guillaume Fiévet espère devenir « la référence en matière de fabrication de désinfectants d'origine végétale fabriqués en France ».

La seconde gamme, également labellisée Ecocert Greenlife, couvre l'ensemble des besoins de la droguerie traditionnel de l'essuyage, au détergeant liquide, en passant par le savon solide.

Ces gammes de produits grands publics ont également vocation à être vendues à l'international, notamment en Belgique et en Suisse, mais également dans les pays asiatiques, comme le Japon et Taiwan.

Des évolutions positives

« Au niveau social, mon père m'a toujours assuré que l'entreprise était déjà engagée en RSE, avant même que le terme existe. En termes de produits, il y a vingt ans, ce n'était pas la même époque, les flacons en plastiques recyclés ou les fibres biosourcées n'existaient pas. Aujourd'hui, les enjeux sur la prise en compte de l'environnement sont très forts », s'enthousiasme Guillaume Fiévet.

Par exemple, sur la gamme de produits « La droguerie d'Amélie », tous les flacons sont recyclables et fabriqués à partir de matière recyclée. Le respect de l'environnement s'applique dès la conception du produit jusqu'à sa recyclabilité, en passant par les process de fabrication. « Et même lors du lavage des lignes de production ! », note le patron de la PME.

Côté reprise de l'activité économique, Guillaume Fiévet remarque que les circuits professionnels ont bien redémarré, la distribution aussi, mais l'export peine un peu à décoller à cause des salons internationaux qui tardent à reprendre. « Nous avons l'offre en main qui répond aux besoins des consommateurs. La crise actuelle demande quelques ajustements ».

Avant de repartir à la conquête d'autres continents, la PME familiale se réjouit d'avoir été sélectionnée par le Plan de relance. Un investissement d'environ 250 000 euros, subventionné à hauteur de 40%, est prévu pour renouveler les machines. « Cette opération nous permettra de réaliser une croissance additionnelle pour fabriquer des produits avec des conditionnements différents », confie Guillaume Fiévet.