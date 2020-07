A Léhon, l’abbaye s’imagine en lieu de création contemporaine

C'est le projet politique et culturel phare du nouveau mandat du maire de la nouvelle commune de Dinan (Côtes d'Armor), Didier Lechien, réélu dès le premier tour des élections municipales 2020. La rénovation en cours de l'Hostellerie des moines, un des éléments de l'abbaye Saint-Magloire de Léhon, petite cité de caractère qui a fusionné avec Dinan en 2017, a ouvert la voie.

Alors que l'abbaye n'a plus de fonction religieuse, mais accueille déjà des expositions, et que les collections du château médiéval sont en réserve depuis juin 2019, la mairie souhaite faire du monument « un lieu culturel de référence mais aussi de création artistique ». Ce lieu réunira une école d'art plastique, une partie musée et un centre de création contemporaine assorti d'une résidence. « Le territoire de Dinan ne dispose pas d'école d'arts plastiques dédiée aux pratiques...