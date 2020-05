Comment la CCI Bretagne accompagne ses ressortissants ?

Les CCI de Bretagne se sont engagées auprès de leurs ressortissants pour les accompagner durant la crise du Covid-19 et aujourd'hui à l'heure de la reprise. Durant le confinement, leurs cellules de crise ont reçu nombre d'appels de dirigeants inquiets sur leur trésorerie, sur la fermeture des établissements, sur les aides aux dirigeants non-salariés ou sur les mesures sanitaires à mettre en place, elles sont aussi allées chercher les informations à la source. Entre le 16 mars et le 7 mai, les CCI territoriales ont ainsi contacté 11 300 entreprises, dont la moitié dans les secteurs sinistrés du commerce et du tourisme. L'industrie est aussi un secteur très touché, mais « le choc est amoindri grâce à l'agro-alimentaire ». Globalement, la CCI Bretagne évalue la baisse de l'activité économique à 30 %.

« En mars, 10 % des entreprises avaient présenté un dossier de prêt financé par l'Etat, le chiffre a grimpé à 35 % au fil des semaines » a évalué Jean-François Garrec, président de la CCI Bretagne lors d'une visioconférence la semaine dernière. « L'inquiétude face à la sortie de crise est aussi palpable. Maintenant que les besoins ont été recensés, nous accompagnons les entreprises dans les dispositifs d'état, avec les banques ou encore en matière d'information sur l'import-export en lien avec Bretagne Commerce International. Nous avons aussi mis en place des actions sectorielles spécifiques pour les TPE et PME. »

Task force Tourisme et formations courtes

Depuis le 11 mai, 10 000 kits sanitaires comprenant des masques ou des visières ainsi que du gel hydroalcoolique ont été livrés aux commerçants. Ceux-ci avaient également été soutenus dans leurs démarches de vente en ligne et de livraison.

En matière de tourisme, qui représente 8,1 % du PIB breton et 5 % de l'emploi régional (58 000 ETP), les élus consulaires ont mobilisé une « Task Force » pilotée par Jean-Paul Chapalain, président de la délégation CCIMBO de Morlaix. Celle-ci a fait remonter au Conseil régional et au Comité régional du tourisme 16 propositions concrètes, dont une préconisant l'annulation des charges fiscales et sociales de 2020. « La principale, qui porte sur l'intervention des assurances pour compenser la perte d'exploitation des entreprises touristiques est en train d'aboutir » ajoute Jean-François Garrec. « Nous sommes aussi favorables à la création d'un label sanitaire pour mieux...