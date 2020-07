Télétravail : 88% des Rennais souhaitent poursuivre après la crise

Quel avenir aura le télétravail au sortir de la crise du Covid-19 ? Les entreprises devront-elles adapter le temps de travail ? Pour connaître le premier sentiment des habitants de Rennes Métropole et des communes environnantes, le Bureau des temps de Rennes a interrogé, entre le 28 avril et le 25 mai 2020, 2 200 personnes dont 96% d'entre elles étaient en télétravail. Le résultat est sans appel : 88% des salariés de l'aire urbaine de Rennes et des communautés d'agglomération de Saint-Malo, Fougères, Vitré, Redon et Dinan (soit plus d'un million d'habitants), souhaitent télétravailler après la crise. Ce chiffre, qui inclut 42 % de personnes ayant déjà une pratique de télétravail avant le confinement, représente un quasi...