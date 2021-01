Medical Z s’attaque au cancer du sein

Basé dans l'agglomération de Tours, Medical Z vient de lancer une gamme de soutiens-gorge et de brassières à destination des femmes ayant subi une mastectomie, l'ablation d'un sein. Ce nouveau marché représente près de 300.000 personnes par an en Europe sur lequel la PME familiale (80 salariés et 11 millions de recettes en 2019) met en avant son expertise pour s'implanter. En 2021, elle table sur un chiffre d'affaires additionnel de l'ordre d'un million d'euros en Europe. Dans un second temps, la gamme sera lancée...