Les Parisiens se déplacent davantage à vélo qu'en voiture, la mairie se félicite

Voilà une étude qui ne pouvait pas passer sous les radars de la mairie de Paris. Dans la capitale, le vélo a dépassé la voiture comme moyen de déplacement, se plaçant désormais derrière la marche et les transports en commun, s'est réjoui ce jeudi l'adjoint (EELV) aux mobilités, David Belliard.

« Il y a 10 ans, qui aurait pu prédire qu'à Paris, le vélo dépasserait la voiture ? C'est pourtant chose faite », a vanté l'élu écologiste sur X.

On parle souvent d'écologie comme d'une punition, que c'est impossible à réaliser. Pourtant, quand on fait preuve de volonté politique, qu'on met des moyens et qu'on embarque tout le monde, ça marche !



La preuve ! Il y a 10 ans, qui aurait pu prédire (sic) qu'à Paris, le vélo... pic.twitter.com/oluxRulxAq — David Belliard (@David_Belliard) April 11, 2024

Dans les faits, David Belliard fonde son commentaire sur une étude de l'Institut Paris Région (IPR), réalisée entre octobre 2022 et avril 2023, ayant recueilli les données de 3.337 Franciliens âgés de 16 à 80 ans. Cette dernière, réalisée à la demande d'une quinzaine d'institutions publiques et privées (Etat, région, mairie, RATP, Transilien SNCF...), affirme que « les Parisiens utilisent plus le vélo », choisi pour 11,2% des déplacements intra-muros, « que la voiture », avec 4,3%.

A Paris intra-muros, « le vélo s'est clairement imposé », souligne l'IPR : « 30% des déplacements à vélo en Île-de-France sont effectués par les Parisiens ».

Loin devant eux, la marche à pied est majoritaire (53,5%), devant les transports en commun (30%).

La banlieue encore très dépendante de la voiture

Ces proportions évoluent néanmoins drastiquement dès que l'on franchit le périphérique : les transports en commun prennent largement la tête pour les trajets entre Paris et la banlieue (66% en petite couronne, 77% en grande).

L'usage de la voiture s'impose pour les trajets entre les deux couronnes (49%), encore plus pour ceux au sein de la grande couronne (61%). « L'usage de la voiture augmente avec la distance à Paris et celui des transports en commun diminue », souligne l'IPR, qui y voit le signe de la « dépendance automobile ».

Les 200 km de lignes de métro Grand Paris Express actuellement en construction doivent permettre d'inverser cette tendance, notamment en petite couronne.

La mairie de Paris en guerre contre la voiture

Si les voitures se font de plus en plus rares dans la capitale, la mairie n'y est pas pour rien. Paris est notamment la seule ville, avec Lyon, qui interdira les voitures de catégories Crit'Air 3, soit les véhicules diesel de plus de 14 ans ou les voitures à essence de plus de 19 ans, à partir du 1er janvier 2025. Au total, 1,3 million de Parisiens possèdent un véhicule Crit'Air 3, 4 ou 5.

Début février, les Parisiens ont aussi approuvé à 54,55% la proposition de la maire PS Anne Hidalgo de tripler les tarifs de stationnement pour les voitures les plus imposantes. A travers ce scrutin ont été spécifiquement ciblées les SUV, sigle anglais de « Sport Utility Vehicle », aux caractéristiques combinant « celles d'une voiture de tourisme avec celles d'un véhicule utilitaire », et les 4x4.

Avec ce résultat, le visiteur dont le véhicule thermique ou hybride rechargeable dépasse 1,6 tonne, ou deux tonnes pour un véhicule électrique, devra payer 18 euros l'heure pour les arrondissements centraux, 12 euros pour les arrondissements extérieurs. Selon la mairie, la surtaxation concernerait « à peu près 10% du parc » et pourrait rapporter environ 35 millions de recettes supplémentaires.

Le résultat de ce vote a toutefois été contesté, puisqu'à peine plus de 78.000 électeurs, sur les 1,3 million pouvant voter, se sont déplacés dans l'un des 38 lieux de vote pour se prononcer « pour ou contre la création d'un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes, polluantes ». Une faible participation dénoncée par l'association « 40 millions d'automobilistes ».

De son côté, la maire PS Anne Hidalgo a justifié la votation par la lutte contre la pollution, un meilleur partage de l'espace public et la « sécurité routière », les accidents impliquant un SUV étant selon la mairie « deux fois plus mortels pour les piétons qu'avec une voiture standard ». Pour rappel, la capitale a déjà notamment piétonnisé les quais de Seine et végétalisé 200 rues.

