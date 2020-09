Suivez en direct les débats du Sommet du Grand Paris

Organisé par La Tribune, avec Les Notaires du Grand Paris et les Acteurs du Grand Paris pour cette édition exceptionnelle, sous l’égide du président de la République et avec la participation exceptionnelle du Président Nicolas Sarkozy, le Sommet du Grand Paris est intégralement retransmis en digital sur latribune.fr. Acteurs économiques, décideurs publics et élus locaux viendront présenter leurs solutions pour inscrire le Grand Paris dans une nouvelle ère jusqu’à 18h.

Comment redonner du sens au projet du Grand Paris dix ans après la promulgation de la loi ? Quelle relance économique du Grand Paris ? Le « père-fondateur » Nicolas Sarkozy à 11h30, le Ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le Préfet de Région Île-de-France, Marc Guillaume ainsi que la Présidente de la Région Île-de France Valérie Pécresse, le Président de la Métropole du Grand Paris Patrick Ollier seront les invités exceptionnels de cet événement. Ils dialogueront avec des responsables économiques, des acteurs de la société civile, notamment, Jean-Luc Martinez, Président du Grand Louvre, Sylvie Retailleau, Présidente de l'Université Paris-Saclay, Jérôme Fourquet, Sarah Ourahmoune ... Parmi les temps fort de la journée, un grand débat sur l'axe Seine entre Paris et le Havre avec les maires de Paris Anne Hidalgo et du Havre Edouard Philippe se déroulera à 14h. Les thèmes évoqués Comment relancer la machine économique du Grand Paris à l'heure de la crise sanitaire ?

Comment continuer à mieux vivre et surtout en toute sérénité ? Comment habiter et travailler après la Covid-19 ?

Comment créer une chaîne de valeur logistique respectueuse de l'humain et de l'environnement ?

Comment répondre à la demande des derniers kilomètres ?

Comment habiter dignement et circuler dans la zone la plus dense d'Europe ?

Comment décarboner un cadre de ville parmi les plus pollués de France ? Le sursaut viendra-t-il seulement des énergies renouvelables ? Lire aussi : La relance en Île-de-France, une nécessité impérieuse