Dans le Grand Paris, les banques se positionnent (aussi) sur la relance verte

Après avoir investi 2 milliards d'euros entre 2018 et aujourd'hui, la Société générale vient d'annoncer, ce 15 septembre 2020, le déblocage d'une enveloppe de 3 milliards d'euros d'ici à l'été 2024 pour le financement du Grand Paris pour "soutenir la relance et construire la métropole de demain".

D'un programme à l'autre, les axes stratégiques demeurent inchangés: soutien à l'économie publique, à l'image du chantier du Grand Paris Express ; crédits pour la promotion immobilière et le back-office urbain, tel un emprunt vert pour un centre de tri et de déchets ; et financements spécialisés, comme celui pour ériger le campus Condorcet d'Aubervilliers, le "Saclay des sciences humaines et sociales".

"Le projet du Grand Paris est l'illustration concrète de ce que l'immersion dans la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) permet de construire", a expliqué, lors d'une visioconférence, Eric Groven, sponsor du Grand Paris et directeur immobilier des réseaux France de la SocGen. "La ville durable à impact positif va devenir une exigence", a-t-il ajouté.

Des prêts à impact

La Société Générale n'est pas la seule...