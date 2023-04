Avec l’acquisition de Gorgy Timing, le groupe Bodet entre dans le haut de gamme du temps

Les spécialistes appellent ça, le « Temps Fréquence ». Cette expertise rare, exploitée depuis 1974 par la société iséroise Gorgy Timing, placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Grenoble, vient d'être reprise in extremis par le groupe Bodet, leader européen des solutions de mesure et de gestion du temps, face à un potentiel repreneur, et concurrent, suisse. « Le temps fréquence, c'est un temps de haute précision, de l'ordre du millionième de seconde destinée à des usages militaires, techniques ou informatiques. Des temps où un dixième de seconde fait varier la trajectoire d'un missile de dix kilomètres... », explique Jean-Pierre Bodet, pdg du groupe éponyme, fondé en 1868, à Trémentines, dans le Maine-et-Loire, aujourd'hui, composé de six filiales en Europe, à travers trois entités : le « Campanaire », activité historique dédiée à l'horlogerie d'édifices et de clochers, le « Software RH » (Kelio) pour la gestion du temps, des ressources humaines et des contrôles d'accès dans l'entreprise, et, enfin, « Time et Sport », positionné dans l'affichage sportif et l'horlogerie industrielle, la synchronisation horaire et les serveurs de temps... C'est là, dans ce secteur, que les choses vont changer.

Des critères de sécurité élevés pour la défense

Jusque-là, la fiabilité des ordinateurs et équipements industriels (transport ferroviaire, hôpitaux, éducation, industrie...) se contentaient d'horloges synchronisées au centième de seconde. Avec l'accélération et la multiplication des calculateurs, les besoins se portent vers le millionième de seconde, qui nécessite d'avoir un séquençage et, surtout, une stabilité élevés. Une précision rendue possible grâce à des synchronisations externes. Or, les militaires se méfient beaucoup de ce procédé, dont les systèmes requièrent, en plus, des solutions internes pour éviter les risques de leurre et de brouillage. « Plus un grand nombre d'ordinateurs fonctionnent ensemble, plus la synchronisation doit être précise. Avoir un serveur en interne évite d'ouvrir des portes où peuvent s'engouffrer des hackers », ajoute Jean-Pierre Bodet. C'était la force de Gorgy Timing, qui avait, ces dernières années, lourdement investi, peut-être un peu trop, pour être en mesure de prétendre à des temps de réponse au millionième. « Pour certaines applications stratégiques, le ministère de la Défense et la Direction Générale de l'Armement imposent de descendre à 10-6. C'est-à-dire jusqu'au millionième de seconde», précise Jean-Pierre Bodet.

De fortes croissances en ligne de mire

Pour atteindre cet objectif, il faut aller plus loin que les technologies au quartz radio synchronisé, et au quartz thermostaté qui dérive peu, et pénétrer l'univers du rubidium et du césium, ces matériaux rares, dix à cinquante fois plus chers que le quartz thermostaté, dont les technologies permettent d'acquérir la vitesse et la stabilité requises par les marchés de la défense, de l'aérien, et depuis peu, du ferroviaire où le changement climatique imposent des investissements et de l'énergie, dont la crise pousse à plus de précision et, donc, de synchronisation. « Ce complément d'activité et de compétences va nous permettre d'entrer dans le haut de gamme du temps », se réjouit Jean-Pierre Bodet, qui pénètre, ainsi, le marché de la défense, du pilotage informatique et de la sécurité. « Un secteur promis à des croissances multipliées par dix au cours des dix prochaines années. Si nous n'avions pas repris cette activité, un concurrent étranger - suisse, en l'occurrence- aurait pris le contrôle de cette société», relève Jean-Pierre Bodet.

Devenir un acteur de premier plan sur les marchés internationaux

Bodet qui avait décliné la reprise de Gorgy Timing une première fois, il y a dix-huit mois a, cette fois, investi 2 millions d'euros pour l'acquérir. Filialisée, l'entreprise, dont les bâtiments et l'effectif de 45 personnes sont conservés, a été recapitalisée à hauteur de 2 millions d'euros et rebaptisée Gorgy Time. Celle-ci devrait faire l'objet d'investissements supplémentaires dans les prochains mois pour recruter cinq ingénieurs de haut niveau et doper son bureau d'études, nerf de la guerre du « Temps Fréquence ». Bodet espère ainsi redresser l'entreprise, qui a souffert de la nécessité d'études coûteuses menées sur plusieurs années. Le chiffre d'affaires de Gorgy Timing était tombé de 5 à 2 millions d'euros au cours des dernière années, et l'entreprise accumulait de lourdes dettes. Pour l'ETI familiale angevine Bodet (920 personnes - CA 124 millions d'euros en 2022 en croissance de 12,5%), distribué dans 140 pays, dont l'activité « Time et Sport» génère 24,5 millions d'euros par an (40% à l'export), l'objectif est désormais de pousser le chiffre d'affaires de Gorgy Time à 3,5 millions d'euros dès 2025. Et de remonter à cinq millions d'euros d'ici à cinq ans. « Notre ambition est de faire émerger un acteur de premier plan sur les marchés internationaux du Temps Fréquence et de l'horlogerie technique ", indique le maître des horloges Jean-Pierre Bodet, sur un marché international occupé par les Allemands, les Américains, les Japonais et les Russes, généralement plutôt centrés sur leur marché domestique. Question de souveraineté.