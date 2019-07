Le Village by CA : Nantes, le modèle inspirant

« D'emblée, nous nous sommes fixé l'objectif d'être à l'équilibre la première année. Pour être crédible aux yeux des startups que nous hébergeons », justifie Nathalie Macé, maire du Village by CA Atlantique Vendée à Nantes. Un lieu où se pressent les futurs maires de Village pour mieux comprendre l'imbrication entre startups et partenaires, des PME, ETI, grands groupes venus nombreux se faire une culture « startup », affiner leur stratégie d'innovation ou faire émerger l'intrapreneuriat.

« Ce qui nous distingue, c'est la forte proportion de partenaires et un axe fort vers la coconstruction. Lors d'un événement, il est forcément demandé à chacun des acteurs de le relayer sur les réseaux sociaux, à titre pro et perso », indique Nathalie Massé, à qui l'on reconnaît une grande capacité de communication. En témoigne, sa communauté de 4.000 abonnés sur LinkedIn et ses 3.000 followers sur Twitter à titre perso. Le Village en compte 2800. « Quotidiennement, j'ai quatre ou cinq demandes pour visiter ou connaître le Village », constate-t-elle. Cette visibilité lui a permis d'attirer 48 entreprises (Philips, BDO, Vinci, Icam, groupe Dubreuil, Fleury Michon...), soit 11 % de l'effectif...