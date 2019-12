Lionel Fournier, directeur d'Harmonie mutuelle Atlantique, veille à la santé des dirigeants

« Face aux nouveaux enjeux globaux, sociétaux, environnementaux... où l'entreprise peut être une partie du problème, elle peut, aussi, être une partie de la solution... », estime Lionel Fournier, directeur de la Région Atlantique chez Harmonie mutuelle et cofondateur de l'association 1nspire, créée pour répondre aux tracas et au stress, souvent inavoués, des dirigeants confrontés à l'isolement de leur fonction.

« Quand je suis arrivé chez Harmonie mutuelle, je me suis dit que, pour bien conseiller, il fallait absolument orienter notre système de santé vers la prévention. Et ça passait, en partie, par l'entreprise », se souvient-il.

La rencontre de Claude Villain, ex-président du groupe angevin Soregor, spécialisé dans l'accompagnement des entrepreneurs depuis trente ans, va être décisive. « Lui aussi s'était rendu compte que les entreprises les plus durables, les plus performantes, étaient celles dont le chef d'entreprise faisait attention à lui et veillait à son équilibre personnel. »

En phase, le duo lance une étude avec l'institut Viavoice auprès de 400 chefs d'entreprise des Pays de la Loire. Conclusion : ces derniers travaillent en moyenne 54 heures par semaine. « Surtout,...