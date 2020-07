Systovi et Voltec Solar veulent créer un géant du solaire français

C'est le projet de deux Gaulois lassés que le ciel asiatique leur tombe sur la tête. L'un est nantais, spécialisé dans le solaire résidentiel et tertiaire, l'autre, alsacien, positionné sur la construction de grandes centrales en ombrières, au sol ou en toiture. « Nous avons des valeurs communes, des tailles identiques et sommes complémentaires », argue François Guérin, Directeur général de CETIH (1) (1.300 personnes et un chiffre d'affaires de 210 millions euros), une ETI familiale de la région nantaise, spécialisée dans la fabrication de portes et fenêtres... qui a donné naissance à Systovi, devenue en dix ans un acteur clé du photovoltaïque résidentiel.

Dans le même temps, dans l'Est de la France, le fabricant de meubles en kit Alsapan (chiffre d'affaires de 236 millions euros), filiale du groupe Strub, se diversifiait pour créer Voltec Solar, concepteur et fabricant de modules photovoltaïques à faible impact environnemental pour des installations de grandes dimensions. Objectif : créer une société unique et accoucher d'un...