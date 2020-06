Accès à l’emploi en temps de crise : que deviennent les étudiants ?

Quel impact du Covid-19 sur l'employabilité des étudiants ?

L'épidémie de Covid-19 et la période de confinement ont eu pour conséquence l'arrêt brutal d'un certain nombre d'activités économiques. Les étudiants en particulier se sont retrouvés face à un certain nombre de difficultés qui ont pu menacer, pour nombre d'entre eux, leur accès au marché de l'emploi. En premier lieu : le report ou l'annulation du stage de fin d'année en entreprise, ayant pour conséquence le report de l'obtention du diplôme de plusieurs mois. Une situation délicate pour certains étudiants qui souhaitent éviter la concurrence accrue avec les promotions suivantes.

Opter pour des études sécurisantes

Face aux difficultés accrues d'accès à l'emploi, un grand nombre d'étudiants optent pour la réorientation ou la poursuite de leurs études vers des voies plus sécurisées. C'est par exemple souvent le cas après un premier cycle d'études en BTS, DUT ou licence. Les étudiants choisissent de poursuivre leurs études de manière à obtenir un diplôme plus compatible avec les standards internationaux. On relève que près de 80% des DUT et 50% des BTS font ce choix, amenant à une insertion professionnelle facilitée et à des emplois mieux rémunérés. La crise exceptionnelle que nous venons de traverser aura probablement incité les étudiants à se réorienter en catastrophe, notamment par le biais des équivalences ou des admissions parallèles. L'occasion pour les Grandes Écoles de Commerce de tirer leur épingle du jeu. En effet, les concours d'écoles de commerce sont réputés pour offrir des perspectives professionnelles attractives, avec un taux d'insertion record sur le marché de l'emploi.

Des débouchés plus sécurisants grâce au concours Passerelle Programme Grande École

Le concours Passerelle Programme Grande Ecole est l'un des principaux concours d'entrée en écoles de commerce en France en admission parallèle. Celui-ci est destiné aux étudiants ayant validé au minimum deux années après le bac et souhaitant obtenir un diplôme de niveau Bac+5. Il s'agit de la première banque du genre sur le territoire hexagonal. Ainsi, rien que pour l'année 2020, ce concours a pu recenser près de 8000 inscriptions - contre 6 983 l'année précédente. Le principal intérêt du concours réside probablement dans la diversité des profils admis. Parmi ceux-ci, beaucoup de profils en lien avec le Commerce et l'Économie / Gestion, mais aussi des profils plus littéraires ou scientifiques.