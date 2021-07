Barbecue innovant : quand les nouveautés techniques s’allient au marché de la gastronomie

Barbecue chic : une nouvelle manière de préparer la viande

L'envie de connaître exactement la composition des aliments et de prendre de plus en plus en charge son alimentation touche aussi la préparation des barbecues.

De plus en plus de gourmets investissent dans de la viande locale et du matériel de boucherie. Cela permet de contrôler la composition et l'assaisonnement de ses saucisses, de ses merguez ou de ses steaks hachés. On peut ainsi proposer des recettes savoureuses hors du commun qui raviront les papilles et qui marqueront les esprits.

Il existe aussi des scies à os pratiques pour les grands repas, où l'on peut préparer une pièce de viande pour tous. Cet outil est utile pour les barbecues mais aussi pour la préparation de plats mijotés ou de rôtis.

Préparer un barbecue sain rapidement

Le barbecue est une affaire gastronomique, mais c'est aussi une affaire sanitaire ! Réputé comme cancérigène quand les préparations ne sont pas bien réalisées, le nouveau matériel de barbecue présente des options saines pour éviter tout risque sanitaire. On peut mentionner les grilloirs réglables ou encore les barbecues connectés pour obtenir une cuisson parfaite.

Les barbecues au charbon de bois et au gaz restent une option traditionnelle intéressante, bien que peu pratique et souvent encombrante. Les industries du barbecue proposent des allumeurs rapides pour les barbecues au charbon. Ces nouveaux allumeurs permettent d'organiser un barbecue rapidement et d'éviter que les braises ne s'éteignent trop vite.

Certains barbecues intègrent un système de circulation de l'air pour une utilisation toujours plus saine.

Les accessoires pratiques pour réaliser le meilleur barbecue

Repas d'entreprise quand les beaux jours arrivent, le barbecue allie cuisine simple et convivialité pour renforcer la culture de l'entreprise. Pour que le repas se déroule pour le mieux, il est avisé de faire attention aux mets proposés, mais aussi de faire attention aux accessoires.

Des alternatives écoresponsables proposent des serviettes, des assiettes, des verres et des couverts recyclables et écoconçus pour limiter les déchets. Il est également possible de choisir une nappe réutilisable ou de louer une pergola responsable pour créer une atmosphère encore plus accueillante.