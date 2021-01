Budget animal de compagnie : ce qu’il faut savoir

Les dépenses pour votre animal à quatre pattes peuvent très rapidement s'accumuler au fil des années. Accidents, vétérinaire, entretien et hygiène : zoom sur les frais engendrés par vos boules de poils.

La santé

C'est l'un des facteurs les plus coûteux. En effet, les frais de vétérinaire additionnés aux vaccins et aux interventions chirurgicales sont extrêmement chers. Sans parler d'un éventuel accident, qui impliquerait une prise en charge qui pourrait être hors de votre budget. D'autant que certaines races de chien ou de chat sont plus susceptibles de tomber malade et ont tendance à avoir des problèmes de santé en vieillissant. C'est pourquoi de plus en plus de propriétaires se tournent vers des assurances animaux, qui permettent à la fois de couvrir votre animal en cas de problème ou d'accident et d'être remboursé de certains frais. Il est par ailleurs possible de choisir la formule qui convient le mieux à vos besoins. SI vous choisissez la mutuelle, sachez qu'il est important de l'assurer dès le plus jeune âge, afin qu'il soit couvert du début jusqu'à la fin de sa vie.

La vie quotidienne

Parmi les dépenses les plus importantes, pas de surprise : l'alimentation. La nourriture pour chien constitue environ 49% du budget de leur maître, surtout celui-ci tient à lui donner une alimentation riche et équilibrée. Tout dépend aussi de la taille de l'animal, s'il mange beaucoup, et de sa race. Il faut également compter les frais liés à l'équipement, afin de créer un petit nid douillet à l'arrivée de votre nouvel ami à poils. Niche, litière, gamelles,... Sans compter la laisse et le harnais si vous habitez en ville et qu'il faut le promener.

Les jeux et accessoires

Il s'agit d'un plus, mais la grande majorité des propriétaires de chien ou de chat craquent pour des jouets ou autres gadgets pour leurs animaux : balles en caoutchouc, structures pour les chats, peluches. S'il ne s'agit pas à priori de dépenses exorbitantes mais elles peuvent se multiplier au fur et à mesure. A vous de juger si un tutu rose pour votre chihuahua est réellement indispensable... Après tout, c'est entre vous et lui!

Entretien et hygiène

Enfin, l'entretien rentre également en compte (bien que les propriétaires confient qu'il leur coûte moins de cinquante euros par an), puisqu'il faut inclure les frais du toiletteur ou bien encore le prix des produits d'hygiène : shampoing, mousse lavante, tondeuse électrique,... Eux aussi ont le droit de se faire une beauté.

Alors, si vous hésitez encore à adopter un petit compagnon à quatre pattes, assurez-vous, en amont, de pouvoir subvenir à ses besoins!