CertiDeal : le prix du reconditionné, la garantie du neuf

Le reconditionné ? C'est un produit électronique revendu après avoir été remis à neuf, en parfait état de fonctionnement. Malgré ces mots rassurants, difficile pour les vendeurs de ce secteur d'obtenir la confiance des consommateurs.

Le modèle CertiDeal : une véritable expertise du reconditionnement

Laure et Yoann, fondateurs de CertiDeal, décident donc de jouer franc jeu avec des smartphones dont la qualité et le fonctionnement sont irréprochables. Pour cela, la société a fait le choix d'être à la fois un expert du reconditionnement et une plateforme de vente via sont site web certideal.com : le reconditionnement de milliers de téléphones est réalisé chaque jour au sein de leurs locaux, afin de pouvoir répondre au mieux aux contraintes de qualité que s'est imposées la marque. Le process d'homologation est très important au sein de l'équipe CertiDeal ; il contient trois étapes très essentielles : Vérification, Test avec pas moins de 32 points de contrôle, et Certification. Chaque produit n'a connu qu'un seul et unique propriétaire avant d'être remis à neuf en interne : c'est la garantie pour les clients CertiDeal d'acheter un smartphone en toute confiance.

Le prix, la qualité

La qualité n'est d'ailleurs pas le seul mot d'ordre du vendeur de smartphones reconditionnés, puisque le prix, jusqu'à 70% moins cher par rapport au neuf, est aussi un avantage considérable dans l'achat de ces téléphones sur le site de CertiDeal. Il n'est plus nécessaire de payer des sommes colossales pour obtenir le tout dernier smartphone en date ! Chez CertiDeal, le spécialiste du téléphone reconditionné, prix bas n'est certainement pas synonyme de qualité médiocre.

La marque ne s'est pas arrêtée là, puisqu'elle propose d'ajouter à la certification une garantie de 24 mois sur l'ensemble de ses produits. Cette offre pourrait sembler audacieuse pour la société CertiDeal, qui s'engage sur deux années consécutives, mais c'est justement de cette façon qu'elle nous prouve la qualité de ses produits.

Elle a donc décidé de s'aligner sur une garantie que l'on retrouve habituellement pour des produits neufs. Le but est d'offrir à ses clients un confort haut de gamme, à bas prix, grâce à la garantie 24 mois qui permet de passer commande en toute sérénité.