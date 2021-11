EXABANQUE : Le logiciel de gestion multibancaire et de trésorerie pour les PME

Exabanque précurseur du mode SaaS dans le monde bancaire.

C'est en 2001 qu'Exabanque est lancé en mode Saas en France. Il s'agit d'un des premiers logiciels en B2B que l'on peut utiliser grâce à simple navigateur internet. Cette solution qui pouvait paraître révolutionnaire à l'époque, est aujourd'hui approuvée par près de 3000 entreprises clientes.

EXABANQUE est une solution multibancaire de gestion des paiements et de trésorerie bâtie autour du protocole bancaire sécurisé EBICS. Cette application permet aux entreprises qui travaillent avec plusieurs banques de gérer toutes leurs opérations et leur base de données fournisseurs depuis une plateforme unique indépendante des banques. Plutôt que d'utiliser le portail des banques, l'entreprise gagne ainsi en efficacité et maîtrise au mieux la sécurité de ses paiements.

Une aide aux décisions grâce au pilotage précis de la trésorerie

Avec la fin des aides de l'Etat, la hausse des prix et une reprise en cours mais incertaine, il est primordial pour une entreprise d'avoir une vision sur ses liquidités à court et moyen termes. La trésorerie est devenue un élément stratégique pour un dirigeant afin de connaître sa capacité d'investissement ou d'embauche. "Dans une PME, le suivi de la trésorerie se fait bien souvent sur un tableau Excel, dont les fonctionnalités sont limitées. En revanche, un logiciel spécialisé comme Exabanque propose des outils qui simplifient le travail de prévision, comme la codification budgétaire automatique, les prévisions répétitives, la gestion des placements et des financements." nous explique Nicolas Dauffy

Une solution sécurisée pour les métiers de la finance

"La sécurité de nos logiciels est une préoccupation permanente sachant que nous traitons des données sensibles et que nos logiciels sont accessibles par Internet. Toutes les données de nos clients sont hébergées en France, dans des data centers hautement sécurisés certifiés ISO 27001, et leurs informations les plus sensibles sont cryptées. " nous indique Nicolas Dauffy, Directeur marketing et communication.

Pour se connecter à Exabanque, les clients respectent les critères d'une authentification forte : en plus de leur mot de passe ou empreinte biométrique, ils doivent utiliser un certificat électronique, une carte à codes ou une clé FIDO. Le logiciel propose également un système de validation des paiements personnalisable : avec 1 ou 2 signataires, signature numérique à l'aide d'une clef USB, et validation sur application mobile.

"Le niveau de sécurité que nous garantissons à nos utilisateurs est régulièrement audité par les banques et par nos clients. Que vous soyez au bureau, en déplacement ou chez vous, Exabanque vous assure une parfaite sécurité sur l'ensemble des actions réalisées."

Quand sérénité rime avec sécurité.

Un éditeur proche de ses clients depuis plus 25 ans

"Lorsque nous interrogeons nos clients sur les raisons de leur satisfaction, la disponibilité et l'expertise de notre service client est toujours mise en avant" souligne Nicolas Dauffy

Toujours à l'écoute de ses clients, la société développe en permanence de nouvelles fonctionnalités. "Nous tenons à répondre au plus vite aux différentes demandes de nos clients. Nous gardons un souci constant d'amélioration du logiciel en lien avec les besoins de nos clients."

Avec Exabanque, les PME disposent d'une solution multibancaire complète et centralisée pour gérer leurs liquidités, en toute sécurité même en distanciel ! Exabanque propose une période d'essai de 2 mois pour tester l'application.