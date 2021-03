Investir dans l'or : suivez les cours

L'or au prix du marché

Le prix du marché de l'or est utilisé pour la plupart des transactions, qu'il s'agisse d'achat ou de vente. Ce prix fluctuant toutes les 5 secondes, il est essentiel de suivre le cours de l'or en temps réel d'un côté et d'avoir du recul sur la période de l'autre, afin d'identifier le bon moment pour réaliser la meilleure opération. Comme toute valeur, le cours de l'or est influencé par les événements géopolitiques mondiaux, les périodes d'incertitude économique, le cours des monnaies, etc. Si personne ne peut prévoir l'avenir, il est tout de même possible d'analyser le cours de l'or pour déterminer si sa tendance est haussière ou baissière. La bonne lecture des graphiques du cours de l'or est essentielle, ainsi qu'une bonne connaissance des actualités économiques et politiques mondiales.

Qui détermine le prix fixe de l'or au niveau mondial ?

Publié deux fois par jour, le prix de l'or dit fixe est déterminé par la London Bullion Market Association (LBMA), la seule institution internationale légitime habilitée à le faire. Il s'agit d'un cours de référence, fixé au cours d'une séance spéciale par les acteurs majeurs du secteur en tentant de trouver un équilibre entre offre et demande. Ce prix fixe n'est en général utilisé que lors des transactions importantes, dans la vente et l'achat d'or (produits dérivés inclus) par les industries minières, les raffineurs, les banques centrales, etc.

L'or est-il sans risque ?

Non, comme tout investissement, il n'a aucune garantie de stabilité absolue. Historiquement, c'est une valeur qui a montré peu de volatilité et qui reste haute, mais l'or reste un placement actif. Son but est de sécuriser les investissements en protégeant son patrimoine contre les variations trop brutales du marché, et non pas de gagner d'énormes bénéfices chaque mois. Un autre de ses avantages est d'être dégagé du système bancaire, ce qui permet de contrôler son argent sans trop subir de pression.

Vous ne deviendrez pas immensément riche en achetant de l'or, contrairement à ce que certains business voudraient vous faire penser. C'est un raccourci simpliste qui se base sur une période obsolète : il est facile de dire après coup "si vous aviez acheté à ce moment-là et vendu à tel autre moment, alors vous auriez gagné tant" quand le moment est justement dépassé. C'est ce qui est en effet complexe avec l'investissement dans les actifs boursiers, y compris dans l'or : le cours fluctue en permanence et rend la lecture des tendances en temps réel plus hasardeuse.

Comment investir dans l'or ?

Historiquement plutôt stable, l'or connaît toutefois des périodes de hausse et de baisse. Avec beaucoup d'expérience, il est possible d'anticiper certaines périodes en raison de décisions politiques qui ont un impact mondial, comme le Brexit par exemple. L'annonce des résultats du référendum de juin 2016, pourtant imprévisibles, a causé une énorme chute de la valeur de la livre sterling et une perte de confiance globale dans l'économie britannique, tandis que la valeur de l'or connaissait une hausse de 12%. L'or a en effet tendance à monter en période d'incertitude économique.

À l'inverse, une tendance baissière comme une crise peut être le bon moment pour acheter de l'or. Si l'or ne perdra jamais sa valeur intrinsèque, il peut connaître des périodes de creux, par exemple quand la valeur des monnaies est à la baisse. Pour éviter les trop grosses dépenses, il est possible d'acheter de l'or petit à petit, en l'ajoutant à son portefeuille dès que cela est possible : de cette façon, on peut mieux sécuriser son capital.

Savoir quand acheter et quand vendre de l'or n'est pas une science exacte. L'idée est de réussir à déterminer lorsque le marché entre dans une phase de reprise à la hausse. Pour s'aider à mieux investir tout en maîtrisant les risques, la lecture des graphiques, des indicateurs et des tendances est essentielle, de même que l'utilisation d'outils d'analyse boursière. Comme tout placement, l'or fluctue en dépit de ses nombreux avantages et de sa réputation de stabilité : restez prudent et n'investissez jamais tout votre capital dans un même actif. Faites plutôt fructifier vos bénéfices, en les plaçant dans des actifs variés, pierre, or, bourse et autres produits bancaires !

