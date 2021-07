L’importance de choisir le meilleur défibrillateur pour son établissement

Les DAE, des appareils d'une importance capitale

Afin de répondre à la législation en vigueur concernant les DAE dans les ERP, s'équiper d'un défibrillateur efficace et simple à employer par le grand public est une nécessité. Un DAE est en mesure de produire un choc électrique à une personne victime d'un accident cardiaque. En cas d'arrêt cardiaque, le recours à un défibrillateur constitue la seule solution pour rétablir le rythme cardiaque normal d'une personne. Pour cela, un choc à haute énergie est délivré au niveau de la poitrine avec un appareil externe adapté. Le grand point fort de ces équipements est qu'ils peuvent être utilisés par tout un chacun sans formation.

Le choix d'un défibrillateur adapté pour le public

De nombreux modèles de DAE sont disponibles dans le commerce. Ces appareils doivent respecter les normes ISO 13485 et ISO 9001 et être conformes tant au décret du 19 décembre 2018 qu'à la nouvelle réglementation CE européenne. Parmi eux, les appareils connectés ont l'avantage de profiter d'une maintenance facilitée à tout moment. Le Patriot Connect s'est imposé en peu de temps comme un défibrillateur connecté de référence. Avec son assistance vocale claire, ce modèle peut être utilisé par n'importe quelle personne sans difficulté. Il s'appuie sur un contrôle à distance 24 heures sur 24 heures, des électrodes préconnectées et une batterie de longue durée, autant d'atouts qui en font un DAE adapté aux lieux recevant des visiteurs. Sans branchement ni connexion à Internet, ce défibrillateur est autonome. Sa maintenance fonctionne à l'aide d'une application mobile spécifique. Son registre de maintenance bénéficie d'une gestion automatisée afin que chaque modèle demeure pleinement fonctionnel à tout moment.

L'intérêt des DAE connectés pour un fonctionnement optimal

Pour des raisons évidentes de sécurité, un DAE ne peut pas se permettre d'être inopérant dans un site accueillant du public. Pour éviter les risques de ce type, le Patriot Connect fait l'objet de contrôles réguliers en temps réel afin de prévenir tout dysfonctionnement. Il s'agit du seul modèle de défibrillateur connecté capable d'être vérifié via le réseau Sigfox, l'opérateur de réseau destiné spécialement à l'internet des objets. La technologie Sigfox a la particularité de fonctionner à très bas débit et selon une consommation des plus limitées. Dès qu'un problème est repéré, un contrôleur est averti et le défibrillateur est remplacé dans les 24 heures.

En raison de leur fiabilité et de leur accessibilité (y compris pour les personnes dénuées de toute formation médicale), les défibrillateurs connectés sont un choix adapté pour les établissements accueillant du public.