La Centrale des SCPI, plus efficace qu'une banque pour placer son argent

Pourquoi investir en SCPI avec La Centrale des SCPI et non avec une banque ?

La principale activité des banques de détail consiste à gérer des comptes courants et à prêter de l'argent aux emprunteurs. Les banques offrent aussi la possibilité de souscrire à des contrats d'assurance vie en fonds euros et à des produits d'épargne défiscalisée. Elles ont aussi créé des SCPI dont elles assurent la gestion mais ce n'est pas leur cœur de métier.

L'activité des banques étant avant tout généraliste avec des conseillers généralistes, il est difficile d'avoir accès aux meilleures SCPI avec les banques. Cela est d'autant plus vrai que les banques distribuent uniquement leurs propres SCPI. Cela est légitime mais réduit considérablement le champ des possibles.

Comme le rappelle Gregorie Moulinier, l'un des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), le premier réseau d'épargne digitale français : « Nous sommes une plateforme digitale spécialisée. Le fait que nous ne fassions qu'un seul métier nous procure un indéniable avantage comparatif, notamment en termes de choix des SCPI de rendement et en termes de réactivité. Les investisseurs qui nous contactent au 01.44.56.00.23 ne s'y trompent pas.»

Les consultants de La Centrale des SCPI passent tout leur temps avec les SCPI ce qui n'est pas le cas des conseillers bancaires. Ces consultants sont formés pour être à même de trouver les meilleures SCPI pour les épargnants. Lorsque ces derniers cherchent à placer leur argent en SCPI, ils ne cherchent pas à le placer sur un contrat d'assurance vie en fonds euros. Ils se dirigent donc tout naturellement vers des professionnels des SCPI.

Quels sont les avantages à investir en SCPI avec une société spécialisée telle La Centrale des SCPI ?

Les consultants de La Centrale des SCPI suivent en permanence toutes les SCPI du marché. Ils réalisent un travail de fond et entretiennent des relations étroites avec les sociétés de gestion. Ces hommes et ces femmes assurent un suivi des investissements qu'ils conseillent à leurs clients sur la durée. En raison de leur envergure, les banques ont tendance à muter leurs chargés de clientèles ce qui empêche de garder le même conseiller pendant plusieurs années.

Inversement, les consultants de La Centrale des SCPI sont passionnés par les SCPI et ne souhaitent pas devenir conseillers bancaires. Le fait que les meilleures SCPI rapportent autour de 6 % par an les confortent dans le fait que les SCPI de rendement font partie des meilleurs placements contrairement aux contrats d'assurance vie en fonds euros. Trouver les meilleures SCPI de rendement est une activité à plein temps et très formatrice puisque ce marché et en constante mutation.

Comment faire pour placer son argent sur les SCPI avec La Centrale des SCPI ?

Comme toute société à taille humaine, La Centrale des SCPI est très disponible pour ses clients qui peuvent la contacter six jours sur sept. Il est possible de prendre rendez-vous au siège (15, rue Saint-Roch à Paris dans le premier arrondissement) ou via une visio-conférence.

Acheter des SCPI en ligne est de plus en plus tendance et permet de gagner du temps. Recourir aux services d'une plateforme d'épargne digitale pour investir en SCPI de rendement est totalement sécurisé grâce à SCPI-SIGN, le logiciel de signature électronique SCPI le plus en vue.

Comme le relève Théo Darroman, consultant senior au sein de La Centrale des SCPI : « Au-delà du choix des meilleurs SCPI, nous aidons nos clients à trouver un financement pour leurs SCPI de rendement. Financer des parts de SCPI est le métier des banques mais nous facilitons les choses pour les investisseurs. Notre objectif est de délivrer une solution clé en mains tout en maîtrisant tous les process. »

Indispensables à l'activité économique, les banques sont des sociétés financières généralistes. Sachant que les SCPI de rendement sont des produits d'épargne que l'on garde au moins huit ans, mieux vaut ne pas se tromper lorsqu'on y place son argent.

C'est pour cela qu'il est préférable, comme dans toute activité humaine, de faire confiance à des spécialistes qui maîtrisent de bout en bout le process. Parmi les spécialistes reconnus par la profession figure La Centrale des SCPI (01.44.56.00.23) qui est la plateforme suscitant le plus d'intérêt de la part des investisseurs immobiliers.

Avec la résurgence de l'inflation placer son épargne dans les SCPI de rendement est la meilleure chose à faire actuellement puisque les loyers des actifs composant le parc sont indexés sur l'inflation, raison de plus pour ne pas voir son pouvoir d'achat s'éroder comme avec les contrats d'assurance vie en fonds euros.

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.