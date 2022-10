La croissance exponentielle du marché de la décoration intérieure en ligne depuis la crise sanitaire

De même, le coronavirus a contribué à la généralisation de l'achat en ligne et cette tendance s'est poursuivie au lendemain des confinements. Le cocooning et le chez soi continuent de retenir les attentions. Selon une étude menée par Les Échos en 2021, les ventes en ligne d'articles de décoration et d'ameublement ont augmenté de 53% par rapport à 2019.

Quels sont les meubles les plus achetés en ligne ?

Le boom des ventes de meubles en ligne a un impact sur le domaine de la décoration intérieure en général. D'après BFMTV, les Français ont battu un record en 2021 en achetant plus de 14 milliards de meubles. Outre l'envie de faire peau neuve à l'habitation, la montée en gamme entre aussi en compte. Devenus plus exigeants depuis la crise pandémique, les acheteurs ne font aucun compromis sur la qualité. Les meubles pratiques comme le lit coffre ont aussi le vent en poupe.

Les meubles les plus commandés sur internet sont ceux du salon et de la chambre à coucher. Nous pouvons entre autres citer le canapé, le sofa, le fauteuil, la table basse, la table télé, le lit, la table de chevet, l'armoire et les meubles de rangement en tout genre. Le développement du télétravail a aussi boosté l'achat de bureau en ligne. Bien que la table et les chaises à manger ne figurent pas parmi les bestsellers, elles se vendent assez bien sur le web.

Le plus grand enjeu des internautes est de trouver du mobilier à la hauteur de leurs espérances, que ce soit au niveau de la qualité ou de la taille. Acquérir du mobilier en ligne revient à acheter à l'aveugle même si l'on peut voir les photos avant de commander. Mais il suffit de prendre les bonnes précautions pour dénicher des modèles qualitatifs avec les dimensions qu'il faut. Pour l'achat d'un lit coffre, par exemple, les enseignes proposent des tutoriels et des images de réalité augmentée avec mise en situation réelle pour aider les acheteurs à faire le bon choix.

Quel que soit le meuble à acheter en ligne, il convient de consulter les avis clients pour collecter des opinions totalement objectives. Il est important de choisir un site e-commerce bien réputé qui propose des services avantageux comme la livraison à domicile avec montage et installation comprise. La garantie et le SAV constituent d'autres critères de choix importants.

Le marché en ligne de la rénovation également redynamisé

Il s'avère que la tendance des achats en ligne de l'ameublement et de la décoration s'est étendue à la rénovation de l'intérieur du logement. Les ventes des éléments de travaux explosent effectivement depuis la crise sanitaire. Les ménages peuvent refaire leur intérieur en s'inspirant d'idées sur internet. Il existe sur les réseaux sociaux divers comptes et chaînes de décoration très intéressants. Il est aussi possible d'acheter le matériel nécessaire pour rénover une maison ou un appartement sur internet.

La rénovation d'une pièce ou d'un logement passe souvent par le changement du revêtement mural. En cela, le papier peint a la cote en ce moment. Certains sites e-marchands vendent différents modèles de papier peint pour répondre à tous les goûts. Selon la boutique en ligne, il est même possible d'obtenir des échantillons et un accompagnement sur mesure pour le choix du papier peint. Actuellement, la tendance est aux motifs fleuris, aux formes en arc, à l'imprimé tropical, à l'effet matière brute et au papier peint panoramique.

Par ailleurs, internet regorge d'outils nécessaires pour la rénovation du logement. Les magasins de bricolage en ligne ont de quoi remplir une boîte à outils digne d'un professionnel ! Parmi les essentiels, on citera le marteau, les tournevis, les cruciformes, les clous, les vis, les pinces et les chevilles. Un mètre, une scie, des feuilles abrasives, un ruban adhésif, des limes, une agrafeuse et un pistolet à colle chaude peuvent également servir pour rénover une habitation.

Les particuliers sont de plus en plus conscients de l'importance de leur sécurité lorsqu'ils entreprennent des travaux de rénovation à risque. Par conséquent, les achats en ligne de matériel de sécurité rencontrent un grand succès. Les équipements de protection individuelle comme les gants, les lunettes, le masque et le casque ont le vent en poupe. Ceux qui décident de repeindre leurs murs peuvent commander de la peinture, des pinceaux et des rouleaux.

En tout état de cause, le e-marché de la décoration intérieure et de la rénovation immobilière reste prometteur et tout porte à croire que cette tendance va se poursuivre dans les mois et les années à venir !