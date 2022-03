B2B Rocks lance un concours de Pitch mondial à destination des startups

2021 et 2022 : record d'investissement pour les startups françaises !

2021 restera dans la mémoire des économistes et des startuppers comme l'année de tous les records : avec plus de 11,57 milliards d'euros levés, on enregistre une hausse de pas moins de 115 % par rapport à 2020 ! Ce sont 12 nouvelles licornes qui ont vu le jour sur 784 opérations recensées, soit +26% (source : baromètre annuel d'EY).

2022 ne devrait pas démentir cette tendance puisqu'en seulement quelques mois, de nouvelles licornes apparaissent, comme Ankorstore à qui il a fallu seulement deux ans et demi pour atteindre la valorisation d'1 milliard !

Un concours pour booster les créateurs disruptifs et innovants

B2B Rocks a la conviction que les entrepreneurs ont besoin de mentors, d'opportunités, mais aussi de défis ! Le président de la communauté B2B Rocks, Colin Lalouette, explique : "Si un créateur a une idée disruptive, qu'il est prêt à se prêter au jeu du pitch et qu'il est lui-même convaincu d'avoir une proposition exclusive et originale, alors il a toutes les chances de remporter le concours !"

Une mission : identifier la nouvelle rock star dans le B2B !

Les candidatures doivent être adressées en anglais avant le 20 avril via ce lien : https://www.b2brocks.co/world-pitch-contest?, les participants devront simplement répondre à une dizaine de questions concernant leur entreprise en mettant en avant leur innovation.

Un jury composé de 5 personnalités issues du monde de la Tech veillera à présélectionner 16 startups. Les 16 entreprises retenues devront ensuite présenter leur pitch en vidéo pour accéder à la demi-finale.

Le 26 avril, les 4 finalistes seront annoncés. Ils gagneront leur ticket d'entrée pour B2B Rocks et le privilège de venir présenter leur pitch devant plus de 100 fonds d'investissements. Le grand gagnant recevra un crédit de 20 000 euros de services d'hébergement dans le Cloud par 3DS Outscale ainsi qu'un accompagnement sur mesure de la part de leur équipe.

Il faudra de l'aplomb et du charisme aux candidats ! B2B Rocks a la particularité de mélanger les genres : il s'agit bien d'une rencontre entre professionnels de la tech et du B2B mais il s'agit aussi d'une grand-messe rock en mode festival ! Les candidats devront donc surmonter leur trac et pitcher leur projet sur une immense scène face à plus de 300 professionnels tels de véritables rock stars ! Le B2B serait-il en passe de devenir sexy ?