BodyFriend s’implante à Paris

Après les continents asiatique et nord-américain, cap sur l'Europe. La première boutique européenne du fabricant coréen de fauteuils de massage haut de gamme BodyFriend ouvrira ses portes le 27 juin à Paris au 134 boulevard Haussmann. Un choix logique pour cette marque qui allie luxe et art de vivre... « La France et Paris en particulier sont le centre du luxe et de l'art, en plus d'occuper une position géographique centrale sur le continent européen. Nous sommes fiers de présenter nos produits de luxe et notre style de santé et d'art de vivre haut de gamme aux Français et aux Européens qui vont de l'avant », », a indiqué la directrice commerciale et marketing de BodyFriend, Monica Park.

De fait, l'entreprise sud-coréenne ambitionne de percer d'abord sur le marché tricolore avant de s'assurer que la demande des autres villes du Vieux continent suivra. En outre, cette implantation parisienne « nous offrira de nombreuses opportunités de collaboration avec d'autres marques et designers », a précisé la responsable de cette entreprise fondée en 2007, forte aujourd'hui de 1260 employés, qui possède déjà 130 magasins directs en Corée ainsi que plusieurs magasins aux Etats-Unis, en Chine et au Vietnam.

Un fort investissement en R&D

L'inauguration officielle de son vaisseau amiral européen sera ainsi l'occasion pour BodyFriend de dévoiler au public parisien ses concepts innovants qui n'ont pas manqué de se faire remarquer au dernier CES de Las Vegas. Un produit qui mise aussi bien sur les codes du luxe que sur les effets sur le bien-être et la santé. Le design de ces fauteuils haut de gamme s'inspire en effet de celui des yachts, des jets privés ou encore des voitures de sports... à l'instar du modèle de fauteuil signé Lamborghini. Surtout, la société, qui revendique 1200 brevets, a fortement investi dans la R&D. Pour concevoir ses appareils massants, les équipes séouliennes de BodyFriend ont puisé dans le savoir-faire des techniques traditionnelles telles que l'acupuncture ou le Shiatsu, visant, par exemple, à soulager des douleurs musculaires ou encore des problèmes de digestion.

Une expérience personnalisée

Les fauteuils BodyFriend tablent enfin sur une expérience personnalisée. Des capteurs qui enregistrent le rythme cardiaque pour réguler l'intensité du massage à la fonction baptisée « brain massage » mariant musique « de guérison » et rythmes binauraux pour agir sur les ondes cérébrales, en passant par la décompression des muscles en position « zéro gravité »... ces dispositifs futuristes promettent de s'adapter tant à la morphologie qu'au bien-être de chaque client. Pour un prix qui variera, selon les fonctions et le design du fauteuil, entre 20 000 et 30 000 euros.