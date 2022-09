Changer la mobilité pour changer la ville

Le trajet d'un voyageur en métro, tramway ou en RER émet près de soixante fois moins de gaz à effet de serre et nécessite huit à dix fois moins d'énergie que le même parcours en voiture particulière. RATP

Encourager l'intermodalité

En proposant une intermodalité qui conjugue transports en commun et nouvelles mobilités « actives » comme le vélo ou "partagées" comme le scooter électrique, le covoiturage et l'autopartage, le groupe RATP développe des solutions sur mesure afin d'accompagner les villes dans leur trajectoire bas carbone.

Le déploiement de l'application mobile « Bonjour RATP ! » sur le réseau parisien joue notamment un rôle d'accélérateur et de facilitateur pour en déployer l'usage ! Cette dernière permet aux voyageurs de définir le meilleur itinéraire et d'y associer plusieurs moyens de transports, de réserver par exemple des vélos, des trottinettes ou bien des VTC via la plateforme française Marcel, dont l'intégralité des émissions de CO2 est compensée.

Accélérer la transition énergétique

Ces réalisations représentent des pas en avant significatifs. Mais nous pouvons - nous devons ! - aller plus loin. Les transports en commun sont énergivores. Le groupe RATP s'est donc fixé pour ambition d'accélérer sa transition énergétique et de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Ainsi le plan Bus 2025, mené aux côtés d'IDFM, qui va, à terme, convertir l'ensemble de la flotte de bus RATP à l'électrique ou au bioGNV, contribuera à diviser par deux le bilan carbone de l'entreprise.

De son côté, la Fondation Groupe RATP porte depuis 2018 un programme de Transition écologique et vient de désigner les lauréats de son premier appel à projets dédié à la mobilité urbaine décarbonée. La Fondation soutiendra ainsi les projets des associations Match For Green, Carton Plein, Cycl'Avenir et Vivacités Île-de-France, qui incitent aux changements de comportement et aux nouvelles pratiques de mobilité et favorisent la complémentarité avec les transports publics.

Développer des solutions frugales et innovantes

Enfin, à l'heure où l'ensemble des pays d'Europe font face à une crise énergétique alimentée par la guerre en Ukraine, nous nous engageons encore plus clairement dans la voie de la sobriété avec des objectifs ambitieux, et notamment de réduire de 20% les consommations énergétiques de nos bâtiments (en kWh/m2) à l'horizon 2024 (année de référence : 2015), développer les énergies renouvelables (10% de la consommation d'énergie de la RATP) et continuer à développer des solutions innovantes comme la récupération de l'énergie lors du freinage des trains.

Cette exigence de sobriété irrigue toutes les facettes de notre métier : nous veillons à réduire les distances parcourues sans voyageur, à développer des projets immobiliers mixtes conjuguant logements et lieux de travail, afin de limiter les besoins de déplacements...

En nous engageant sur ces différents terrains de manière systémique, nous avons l'ambition de faire évoluer très concrètement la mobilité. Et changer la mobilité, c'est changer toute la ville, en profondeur, dans toutes ses dimensions. C'est renforcer sa capacité d'inclusion, sa force d'innovation, sa dimension humaine, sa durabilité, son attractivité. En facilitant la fluidité des déplacements, en proposant une offre variée adaptée aux attentes des habitants comme aux défis environnementaux, nous voulons rester fidèle à notre raison d'être et, plus que jamais, nous engager pour une meilleure « qualité de ville ».

Retrouvez le cahier d'expertise bas carbone du groupe RATP