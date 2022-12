Cohésion & solidarité : Corning et Groupe SIFU récompensées par Business France

À l'heure où l'État, les collectivités, les institutions et les entreprises œuvrent à lutter contre toutes les formes de discriminations pour assurer plus de cohésion sociale, Business France a souhaité cette année encore attirer l'attention sur le rôle des investisseurs étrangers dans l'atténuation des inégalités sur le territoire national. « Le jury des Prix Choose France a encore pu constater l'extraordinaire diversité des entreprises candidates et leur volonté de tirer parti des atouts de leur territoire pour faire toujours plus, explique Pascal Cagni, ambassadeur délégué aux Investissements internationaux, président du Conseil d'Administration de Business France et président du jury des Prix Choose France. Dans la catégorie Cohésion et Solidarité, les 8 entreprises finalistes nous ont étonné par leur dimension citoyenne et leur obligation morale envers la France. Corning et Groupe SIFU sont à l'évidence deux investisseurs qu'il faut faire connaître, l'une pour son implication dans l'indépendance nationale en matière de santé et l'autre pour la création de nouvelles solidarités. »

Corning, le choix de la France

Créé en 1851 sur la côte est des Etats-Unis, Corning Incorporated n'a cessé de développer des matériaux innovants au service de la santé, de l'industrie de la recherche. Après s'être fait connaître pour l'invention du célèbre verre Pyrex en 1915, l'entreprise a développé une expertise de pointe dans les domaines du verre, de la télécommunication optique, des technologies environnementales ou encore des produits de laboratoire et de biotechnologies. Déjà implantée sur 7 sites en France, Corning investit aujourd'hui 150 millions d'euros pour la création d'une nouvelle usine à Ruitz, dans les Hauts-de-France. Un choix motivé par la politique de réindustrialisation menée par le gouvernement avec France 2030 et les compétences locales en plasturgie.« La politique de Corning en matière de ressources humaines, de formation et de bien-être au travail nous a séduit, poursuit Pascal Cagni. Mais il faut aussi saluer cet investissement qui va permettre de créer 150 nouveaux emplois qualifiés dans le secteur de la recherche et de la santé, en collaboration avec l'Agglomération de Béthune Bruay et la Région Hauts-de-France pour le recrutement et la formation. Cette entreprise américaine, qui a joué un rôle déterminant dans l'acheminement et la distribution de doses de vaccins anti-Covid, va ainsi participer activement à la revitalisation du bassin minier. »

Groupe SIFU, une entreprise au service de l'inclusion

En attribuant son deuxième prix spécial à l'entreprise sociale Groupe SIFU, le jury des Prix Business France a voulu rendre hommage à la très belle aventure humaine et solidaire initiée en 1993 par l'espagnol Albert Campabadal Mas. Touché par le handicap de son frère, le fondateur du groupe décide alors de proposer des services de haute qualité aux entreprises en faisant travailler des personnes en situation de handicap formées et compétentes à leurs postes.

Près de 30 ans plus tard, le groupe emploie 4500 travailleurs en situation de handicap et fournit des « Facility services » aux grandes entreprises qui partagent les mêmes exigences socialement responsables. Implanté en France depuis 2018, Groupe SIFU y emploie 170 personnes (dont plus de 60% en situation de handicap) et collabore avec de grands acteurs économiques nationaux tels que Veolia, Safran, Enedis, La Poste ou SNCF réseau. « Nous espérons que ce prix spécial offrira à Groupe SIFU de nouvelles opportunités conclut Pascal Cagni. Ce groupe d'inclusion sociale fait en effet un travail remarquable et peut apporter beaucoup à la France pour l'intégration socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap. »