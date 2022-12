Talents : Business France récompense Solvay et Parker Meggitt, deux entreprises étrangères innovantes

La France est-elle capable d'attirer, de produire et de retenir ses talents, voire de faire revenir ceux qui sont partis à l'étranger ? À en croire l'Index mondial compétitivité et talents 2022 (réalisé par l'INSEAD, Accenture et l'Institut Portulans) la réponse est sans appel : la France fait désormais partie des 20 pays les plus attractifs et innovants, où elle se positionne à la 19e place. Reconnue pour ses grandes écoles et universités, ses infrastructures dans le domaine des télécoms et des technologies de l'information ainsi que pour la qualité de vie de ses villes moyennes, la France affiche des arguments de poids dans une bataille internationale des talents de plus en plus féroce. « La capacité de la France à attirer et retenir les profils à fort potentiel garantit sa bonne santé économique analyse Pascal Cagni, ambassadeur délégué aux Investissements internationaux, président du Conseil d'Administration de Business France et président du jury des Prix Choose France. Parmi ses nombreux atouts, elle a le taux de soutien public à la R&D le plus élevé des pays de l'OCD et un marché de l'emploi souple, ce qui attire les investisseurs étrangers qui, rappelons-le, participent à la R&D française à hauteur de 20%. »

Solvay veut former des experts en batteries

Parmi eux, le Belge Solvay, lauréat des Prix Choose France 2022 dans la catégorie « Compétitivité et Innovation », devrait créer plusieurs centaines d'emplois qualifiés en France dans les 10 prochaines années. Avec pour ambition de devenir un acteur majeur du « nouvel Airbus des batteries », le groupe a pour projet de fournir les matériaux pour doubler l'autonomie des véhicules électriques d'ici 6 ans et de devenir le leader européen des matériaux pour les batteries de génération 4. Avec Renault et Véolia, Solvay veut également garantir à la France et à l'Europe l'accès à des matières premières critiques grâce à une chaîne de valeurs d'économie circulaire. « Ces 3 développements se matérialiseront par l'investissement de 700 millions d'euros en France, explique Ludovic Odini, directeur R&D plateforme matériaux chez Solvay. Avec la création de ce pôle européen des batteries, nous participons à la reconquête industrielle et à la souveraineté stratégique de la France. »

Pour parvenir à recruter des profils qualifiés, Solvay bâtit des filières de formation interne et œuvre pour créer de nouvelles formations en France et en Europe dans le domaine des batteries. Afin de retenir les talents, le groupe belge mise sur le bien-être au travail et des outils de rémunération, mais surtout sur des moyens de pointe et des engagements écologiques et sociétaux qui donnent du sens à une carrière.

Le site exemplaire de Parker Meggitt près d'Angers

À Avrillé, en Pays de la Loire, le site de l'Américain Parker Meggitt est spécialisé dans la conception et la fabrication de pièces pour tous les grands fabricants d'aéronefs. Afin de devenir un acteur majeur de la décarbonation de l'aéronautique, il fait l'objet d'un investissement de 35 millions d'euros pour créer une nouvelle usine plus moderne et moins énergivore, qui permettra de doubler le chiffre d'affaires et de recruter 150 collaborateurs en 10 ans.

Le choix d'implanter ce site industriel stratégique en France a été confirmé par l'engagement des pouvoirs publics locaux, régionaux et nationaux, qui ont soutenu le projet tant du point de vue financier qu'immobilier. Pour permettre cette croissance, l'entreprise a mis en place un programme pour accroître sa notoriété afin d'attirer de nouveaux talents, passant notamment par une politique de communication au niveau local, la mise en place de collaborateurs-ambassadeurs et le développement de la politique de cooptation. Associé à des actions RH pour fidéliser les talents, ce nouveau site sera un bel exemple de l'engagement social et environnemental des entreprises étrangères dans le dynamisme économique hexagonal.