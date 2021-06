Green tech : les start-ups Greenly et Alvie remportent l’étape parisienne du concours Digital InPulse de Huawei

Elles étaient huit start-ups à avoir été sélectionnées pour participer au volet parisien de l'édition 2021 du concours Digital InPulse (DIP) et à venir présenter leurs solutions en faveur de l'environnement - thème choisi cette année - sur le stand Huawei au salon VivaTech.À l'issu d'une longue délibération, le jury n'en a pourtant retenu que deux. « Les projets étaient tous de haut niveau, avec de belles visions, de belles exécutions et de belles équipes, reconnait Ruben Hallali, CEO de HD Rain et lauréat 2019 de DIP. Mais si les solutions développées par Sinafis, UNICO, Hydrao, Seabex, Falco et Evolution Energie ont séduit, ce sont finalement les jeunes entrepreneurs de Greenly et Alvie qui ont décroché les chèques de 30 000 et 20 000 euros et qui s'envoleront bientôt avec dix autres lauréats (2 lauréats par ville étape) vers la « Bay Area », où Huawei les accompagnera pour trouver des opportunités de développement en Asie.

Un tremplin vers l'international

Pour ces entreprises, qui ont toutes deux lancé leurs activités il y a moins d'un an, ce prix représente non seulement une reconnaissance du travail accompli, mais il permettra surtout de consolider rapidement une stratégie de déploiement à l'international. « Ce soutien arrive à point nommé, se réjouit Kristina Markovic, CCO d'Alvie, qui allie l'agronomie de pointe à la technologie numérique pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires en fonction de données spécifiques à chaque exploitation. Après deux ans de R&D, nous sommes parvenus à équiper en 3 mois plus de 300 agriculteurs qui parviennent déjà à réduire leurs utilisations de pesticides de 25% et nous sommes en train de finaliser une levée de fonds d'un million d'euros pour développer des solutions adaptées à l'export. Nous sommes en phase de recrutement et nous avons l'ambition d'aller loin : pour cela l'accompagnement de Huawei sera certainement décisif. »

Un point de vue partagé par Arnaud Delubac, co-fondateur de la start-up Greenly qui propose aux entreprises et aux particuliers de calculer leur empreinte carbone tout au long de l'année grâce à des solutions simples, rapides, accessibles et automatisées via l'analyse des dépenses bancaires. « Notre application gratuite a déjà été téléchargée 30 000 fois, notre offre de bilan carbone règlementaire pour les TPE et les PME rencontre un grand succès et nous intégrons nos solutions de mesures d'impact aux services bancaires de plusieurs grandes banques explique-t-il. Aujourd'hui nous savons que notre technologie peut fonctionner dans le monde entier et nous sommes prêts à accélérer notre développement en Europe et à l'international. »

Un concours encore ouvert aux candidatures

Cette 8e édition du concours Digital InPulse permet à Huawei d'asseoir sa volonté de soutenir les jeunes pousses de la French Tech. « Nous sommes extrêmement fiers de ce programme avec lequel nous souhaitons contribuer à créer un écosystème vertueux et bénéfique à tous, déclare Linda Han, déléguée générale de Huawei en France. Nous souhaitons être un mentor bienveillant qui encourage les entreprises innovantes dans un esprit de coopération et nous espérons que de nombreux entrepreneurs participeront aux prochaines étapes qui auront lieu à la rentrée à Lille, Bordeaux, Lyon, Nice et Strasbourg », poursuit Linda Han.

Avis aux entrepreneurs de la GreenTech concernés par les prochaines villes étapes : les candidatures sont encore ouvertes jusqu'au 15 août sur digitalinpulse.com !