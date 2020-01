Wintics réduit les flux de véhicules qui engorgent les villes

Plus de 38 millions de voitures sont immatriculées aujourd'hui en France et rien qu'à Paris, les conducteurs passent 64 heures par an dans les bouchons. Fondée en 2017 par Matthias Houllier, Quentin Barenne et le médaillé mondial de mathématiques Levi Viana, Wintics développe une solution destinée à rendre la ville plus pratique et plus durable. Leur innovation ? Un logiciel qui se branche à des caméras de vidéosurveillance existantes pour récupérer des flux vidéo, les analyser en temps réel via un algorithme et les transformer en statistiques de trafic, précieuses pour aider les villes à mieux gérer les différents flux de mobilité. « Ces statistiques sont cruciales pour faire évoluer les mobilités car elles permettent aux villes de déployer des initiatives fortes contre la pollution et la congestion. Un exemple de solution ? Nous pouvons analyser des carrefours en temps réel pour comprendre la situation et gérer de façon intelligente et dynamique des feux tricolores en intégrant tous les modes de déplacement », souligne Quentin Barenne. Le véritable plus de cette solution : contrairement à ses concurrents, Wintics permet d'analyser tous les moyens de transports qui transitent dans l'espace urbain, du véhicule utilitaire à la trottinette, en passant par le vélo, la voiture, le poids lourd et le piéton.

Transformer l'image en statistiques

Charge ensuite aux gestionnaires d'infrastructures urbaines de s'en saisir et de mettre en place des actions d'aménagement urbain prenant en compte ces données complètes. La startup propose d'ailleurs à ces acteurs « l'Urban Planner », plateforme d'analyse des données des villes visant à les aider à optimiser la gestion de leurs infrastructures. Exemple avec Total et Bouygues : la startup a aidé ces groupes à trouver les localisations idéales pour installer des bornes de recharges pour les véhicules électriques à Paris. La Ville de Paris elle-même et Engie ont expérimenté cette solution pour définir des lieux de stationnement adaptés aux trottinettes électriques dans la capitale.

Le logiciel d'analyse vidéo de Wintics peut également permettre, en déterminant le nombre de passagers par voiture, de favoriser les automobilistes qui pratiquent le covoiturage, en leur ouvrant une voie dédiée sur le périphérique par exemple, comme c'est le cas dans certains pays. Une option déjà envisagée par Paris, alors que le nombre d'auto-solistes franciliens atteint les 80 %.

L'équipe de 10 experts scientifiques de Wintics, qui vient de remporter les Grands Prix de l'Innovation dans la catégorie Energie et Mobilité, va donc capitaliser sur cette visibilité pour développer la commercialisation de son logiciel qui a déjà séduit une quinzaine de clients en France. Une deuxième vie pour les caméras de vidéo-surveillance.

L'édition 2019 des Grands Prix de l'Innovation a récompensé 5 lauréats, dont la startup africaine Kea Medicals, dans la catégorie African Living Cities. Basée au Bénin, la startup a développé un système d'information hospitalier pour interconnecter les structures de santé à travers une base de données unique, afin de faciliter la remontée de l'historique médicale des patients. Lauréate de la catégorie E-santé, Cibiltech, développe des solutions prédictives basées sur l'intelligence artificielle, appliquées à la transplantation rénale pour prédir les risques d'un patient de perdre sa greffe de rein. La catégorie Paris 2040 a été remportée par la très jeune entreprise EVerZom, qui travaille sur les vésicules extracellulaires, ayant la capacité de remplacer à moindre risque les cellules souches en médecine regénérative. Enfin Unkle, dans la catégorie Experience Client Réinventée, garantit les locataires pour rassurer les propriétaires et faire ainsi face au fléau des logements vacants.

