Lumière sur l’alternance avec la série Horizons d’Atlas !

Atlas donne la parole à ses partenaires sociaux qui analysent les enjeux et défis des branches professionnelles, pour aujourd'hui et pour demain. Véritable tour d'horizon de l'alternance et des secteurs de l'assurance, de la banque et du conseil, cette série est à ne manquer sous aucun prétexte.

L'alternance ? Un bon plan

Atlas, avec la websérie Horizons, donne clairement la priorité à l'alternance ! Ce type de formation, à la fois théorique et pratique, offre aux jeunes la possibilité de découvrir le monde du travail en entreprise. Quelle meilleure campagne que l'alternance pour montrer l'excellent taux d'insertion professionnelle des diplômés dans les secteurs de l'assurance (15 000 recrutements en moyenne par an, dont 3 800 en alternance pour la branche des sociétés d'assurance), de la banque (44 000 embauches par an dans les banques sociales et mutualistes, dont 20 000 alternants) ou encore du conseil ? Il s'agit, en effet, d'une voie de recrutement privilégiée pour les employeurs qui sont enclins à recruter et offrir de belles perspectives professionnelles aux jeunes générations (45 % des apprentis travaillent dans la société où ils ont fait leur alternance, d'après education.gouv.fr).

Dynamique et attractive, la filière des services financiers et du conseil est complètement en phase avec les enjeux et défis de demain. Engagée et porteuse de valeurs, elle répond aux attentes des jeunes en recherche de métiers d'avenir.

Découvrez la mini-série d'Atlas

Conscient de l'importance d'une bonne orientation, Atlas propose avec la série Horizons de courtes vidéos ancrées dans la réalité : celle des étudiants qui cherchent leur voie professionnelle et celle des entreprises en quête de personnel.

A chaque épisode de cette mini-série, de nouveaux acteurs des branches se présentent et expliquent les enjeux de leur secteur dans un laps de temps limité. En quelques minutes, ils témoignent de leur besoin en recrutement et des dispositifs mis en place pour y parvenir : accompagnement personnalisé et de proximité, marque employeur, plus de liens et de réseaux avec les CFA, etc.

Horizons Atlas : votre rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer

Chaque semaine, un épisode de la série Horizons est publié sur le site Internet et les réseaux sociaux (Linkedin, Twitter, Facebook et Youtube) d'Atlas. Les interviews paritaires dirigées par Nicolas Lagrange précisent les enjeux de l'alternance, les besoins de chaque branche et les actions pour y parvenir.

Cette mise au point de 7 minutes montre que les partenaires d'Atlas sont enclins à l'alternance. Proactifs et en quête de talents innovants, curieux et compétents, ils s'engagent envers les jeunes générations à favoriser l'insertion professionnelle grâce à l'alternance. Mobilisés pour faire prospérer leurs secteurs d'activités, ils recrutent massivement des alternants afin de dynamiser les diverses branches du conseil, de l'assurance et de la banque.

Une fois de plus, Atlas montre son engagement auprès des jeunes et de la filière économique de l'assurance, de la banque, du conseil et des finances par le biais de ces interviews paritaires à binge-watcher sans modération ! Pour être sûr de ne rien rater de la websérie et d'en apprendre davantage sur les diverses branches de l'assurance, de la banque et du conseil, rendez-vous sur le site OPCO ATLAS.