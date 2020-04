Quand les cartes déjeuner deviennent plus qu’un titre de restauration

Qu'est-ce qu'une carte déjeuner ?

Une carte déjeuner est un titre de restauration qui permet aux salariés d'une entreprise de se restaurer à proximité du travail pendant les heures de repas. Les premiers titres ont été créés dès les années 1960 sous la forme de chèques. Aujourd'hui, la plupart des prestataires de services les proposent sous la forme de cartes. C'est le cas par exemple du groupe UP, anciennement Chèque Déjeuner qui propose désormais sa carte UpDéjeuner. Ces cartes sont cofinancées par l'employeur (50 à 60% de la somme totale) et le salarié.

Pourquoi une carte est-elle plus avantageuse ?

La carte Up Déjeuner est intéressante sur plusieurs points.

Elle augmente le pouvoir d'achat du salarié

Tout d'abord, le système de cofinancement permet à l'utilisateur de bénéficier d'un véritable avantage social en ne payant que de 40 à 50% de ses repas. C'est un atout non négligeable mis en avant par les recruteurs au moment de la négociation salariale. De plus, il est possible de motiver davantage ses équipes avec les cartes UpDéjeuner, car en plus d'avoir l'assurance de profiter d'un repas pendant la pause, elles bénéficient d'un certain nombre d'avantages et de réductions auprès d'enseignes partenaires et pourront ainsi faire encore plus d'économies. De plus, en cas de vol de la carte, il suffit de la déclarer volée. Cela suffit pour faire opposition et pour pouvoir bénéficier d'une autre carte sans perdre son solde.

Elle réduit les charges de l'employeur

Autre avantage, surtout pour les employeurs : les titres de restaurations bénéficient d'un système de fiscalité très avantageux. Il est en effet possible d'être exonéré de cotisations sociales et fiscales jusqu'à 5,50 euros par salarié et par jour. C'est donc un moyen très intéressant pour réduire ses charges. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire d'avoir un nombre de salariés minimum pour bénéficier de ce système. En effet, les cartes déjeuner sont également accessibles aux entreprises avec un seul salarié.

Elle est utilisable sur Internet

Auparavant, avec les tickets restaurant sous forme papier, il n'était pas possible de payer une commande en ligne. En effet, il fallait payer son repas au moment de la livraison. Ceci a conduit de plus en plus d'enseignes de restauration rapide à ne plus pratiquer ce mode de règlement, à cause de cette procédure. Avec la carte déjeuner, c'est bien plus simple ! Ainsi, la carte est enregistrée avec un numéro de code unique que l'on peut renseigner au moment du paiement.

Vous pouvez gérer votre carte sur votre mobile

Enfin, en téléchargeant l'application UpDéjeuner sur votre smartphone, vous pouvez connaître votre consommation journalière en temps réel. Vous avez aurez aussi la possibilité d'obtenir la liste des restaurateurs et commerçants qui acceptent ce moyen de paiement grâce à la géolocalisation. Pour finir, vous pouvez filtrer cette liste en fonction de vos critères et de vos préférences.