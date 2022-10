SEER, le nouveau studio de performances créatives de Ad’s up Consulting

Qui a dit que la créa ne pouvait pas être cartésienne ? Après 3 ans d'existence de leur studio créa historique dédié au snack content, Ad's up souhaitait accélérer et s'atteler à lever l'un des plus gros freins du marché sur la créa dans le média : la performance. Pour les accompagner dans ce challenge, un binôme créa & media avec à la direction du Studio : la nomination de Dan Bitton (ex Resp Production Digital @ BETC) et un expert media in house, Lucien Batteur. Pour ce dernier, il fallait clore le débat pour les annonceurs, il précise : « La créa, c'est de la performance, et c'est surtout le nerf de la guerre en publicité digitale aujourd'hui. Lors de notre rencontre avec Dan, on souhaitait croiser nos expertises brand et performance pour pouvoir apporter une nouvelle réponse aux enjeux créatifs des annonceurs. ».

MATCHER LES ATTENTES DES MARQUES AVEC UNE OFFRE CRÉA ROISTE !

Les goûts et les couleurs, et bien ça ne se discute pas toujours. Surtout quand c'est le machine learning qui vous a soufflé le combo le plus pertinent pour les assets de votre campagne d'acquisition. Mais alors de la data dans la créa, vraiment ? C'est tout l'ADN de SEER. Avec un pôle de data scientists au cœur de leur expertise, le Studio se démarque en proposant aux clients l'optimisation de leurs campagnes d'acquisition digitale via des assets visuels et vidéos data driven sur l'ensemble des leviers de leur mix media (Display, Facebook Ads, Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube ou encore Snapchat). En combinant la puissance des algorithmes et le savoir-faire de leurs créatifs, ils développent de nouvelles solutions permettant d'exploiter la data tout au long du processus créatif, pour répondre aux nouveaux enjeux de la publicité digitale et de la production créative. Terminé le second rôle, grâce aux experts de SEER, la créa s'offre le rôle principal dans la stratégie digitale des annonceurs en quête d'optimisations et de performances.

UNE ÉQUIPE DE CREATIVE SCIENTISTS POUR SERVIR SEER

Dans ce trio d'experts, vous trouverez au centre le pôle de data scientists de Ad's up Consulting, qui ont développé pour SEER une technologie permettant d'analyser l'historique créatif de la marque et de ses concurrents pour définir les best-practices spécifiques à son audience/secteur afin de produire les assets les plus pertinents. Aux manettes de la créa, nous faisons la rencontre de Dan, Directeur du Studio qui co-fonde l'aventure SEER après 6 ans passés chez BETC en tant que Responsable de la production digitale, où il a accompagné des géants comme Citroën, Air France, Bouygues télécom et Disneyland Paris. Alix Gander le rejoint à la rentrée en qualité de Directrice Artistique pour monter en puissance la production grâce à son expertise éprouvée en agence puis chez l'annonceur. Enfin, le trio est complété par Lucien Batteur, talent social media ads, in house, chez Ad's up qui devient Head of Creative Performance pour SEER. Une évolution naturelle par sa double casquette en conception-rédaction acquise au Canada (BNC, Diageo, Sleeman Breweries) puis en média chez Ad's up depuis 3 ans, sur des annonceurs en pleine croissance (Aircall, Scalapay, Vuarnet.)

COMBINER DATA MEDIA & CRÉA POUR DES STRATÉGIES SOCIAL ADS PERFORMANTES

Pour le cabinet de conseil, la création de SEER vient naturellement faire échos à l'évolution du marché qu'ils accompagnent depuis 10 ans dans leurs enjeux d'acquisition digital, avec 130 experts in house, et + 400 clients en France et à l'étranger. Benjamin Hofnung, Directeur Général de Ad's up Consulting précisait : « Les enjeux de stratégie de marques et particulièrement ceux de la transformation digitale sont des sujets absolument centraux dans notre roadmap. Aujourd'hui nous avons construit notre réponse autour de cette approche visant à maximiser la performance média par une intégration plus efficace de la data et par l'optimisation systématique des créas. Le Studio SEER vient alimenter ce triptyque innovant avec brio. ». Prochain stop ? Développer de nouveaux modules d'analyse et de prédictions unique, pour sceller le pont des synergies entre les différentes expertises et offrir aux annonceurs une offre créative à la performance unique sur le marché.

